陸送企業3.6兆元大紅包 5月大幅下調社保繳費比例

2019-03-26 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



繼4月1日起下調增值稅稅率，大陸5月1日起還將把城鎮職工基本養老保險企業繳費比例由20%降至16%。證券日報稱，這將為企業每年節省高達人民幣8,000億元（約新台幣3.6兆元）的社會保險負擔。

根據中國政府網消息，大陸國務院總理李克強25日下午在北京會見出席中國發展高層論壇2019年年會境外代表時表示，面對新的經濟下行壓力，大陸將繼續大力推進減稅降費、培育壯大新動能等應對舉措。

李克強指出，中國不靠擴大赤字、放鬆銀根，而是「圍繞市場做文章」，以改革開放做動力，進一步激發市場活力。他強調，中國一定能夠頂住下行壓力，保持中國經濟運行在合理區間，持續健康發展。

大陸財政部長劉昆則在中國發展高層論壇2019年年會上表示，將從5月1日起下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例。劉昆指出，除此之外，還將繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策，對勞動密集型企業提高「穩崗」和社保補貼力度，以切實減輕企業社保繳費比例。

證券日報稱，大陸財政預算績效專委會副主任委員張依群估算，社保費率由20%調整到16%，一次性降低4個百分點，將減輕企業社保繳費負擔人民幣8,000億元，可望明顯緩解企業人事成本，對當前大陸官方提出的「穩就業」具有重要意義。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍則指出，降低社保繳費負擔後，還有利於大陸在全國範圍內統一社保繳費水準，在企業間實現社保繳費等成本的公平競爭，對於提振實體經濟和企業投資意願的作用也將會十分顯著。