親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

1分鐘抓重點…蘋果最新4大服務強在哪裡

陸送企業3.6兆元大紅包 5月大幅下調社保繳費比例

2019-03-26 17:12聯合報 記者林則宏╱即時報導

繼4月1日起下調增值稅稅率，大陸5月1日起還將把城鎮職工基本養老保險企業繳費比例由20%降至16%。證券日報稱，這將為企業每年節省高達人民幣8,000億元（約新台幣3.6兆元）的社會保險負擔。

根據中國政府網消息，大陸國務院總理李克強25日下午在北京會見出席中國發展高層論壇2019年年會境外代表時表示，面對新的經濟下行壓力，大陸將繼續大力推進減稅降費、培育壯大新動能等應對舉措。

李克強指出，中國不靠擴大赤字、放鬆銀根，而是「圍繞市場做文章」，以改革開放做動力，進一步激發市場活力。他強調，中國一定能夠頂住下行壓力，保持中國經濟運行在合理區間，持續健康發展。

大陸財政部長劉昆則在中國發展高層論壇2019年年會上表示，將從5月1日起下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例。劉昆指出，除此之外，還將繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策，對勞動密集型企業提高「穩崗」和社保補貼力度，以切實減輕企業社保繳費比例。

證券日報稱，大陸財政預算績效專委會副主任委員張依群估算，社保費率由20%調整到16%，一次性降低4個百分點，將減輕企業社保繳費負擔人民幣8,000億元，可望明顯緩解企業人事成本，對當前大陸官方提出的「穩就業」具有重要意義。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍則指出，降低社保繳費負擔後，還有利於大陸在全國範圍內統一社保繳費水準，在企業間實現社保繳費等成本的公平競爭，對於提振實體經濟和企業投資意願的作用也將會十分顯著。

李克強在今年政府工作報告中提出，今年全年將減輕企業稅收和社保繳費負擔近人民幣2兆元（約新台幣9兆元）。4月1日起，製造業等行業現行16%的稅率就將降至13%，交通運輸、建築等行業現行10%的稅率也會降至9%。稅率為6%的行業稅率不變，但將透過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套性措施，確保所有行業稅負只減不增。

大陸國務院總理李克強表示，面對新一輪經濟下行壓力，中國將透過推進減稅降費，而非擴...
大陸國務院總理李克強表示，面對新一輪經濟下行壓力，中國將透過推進減稅降費，而非擴大赤字、放鬆銀根，來保持經濟穩定運行。（取自《中國政府網》）
分享

實體經濟保險人民幣

相關新聞

陸面板龍頭 京東方2018年淨利驟降逾五成

2019-03-26 15:24

滬指再挫1.5% 失守3000關

2019-03-26 15:59

跨足廉航 傳國泰擬收購香港快運

2019-03-26 14:54

氫能產業鏈 落戶兩江新區

2019-03-26 02:23

江蘇「紫峰獎」 30家台企獲獎

2019-03-26 02:23

北京退出一般製造業企業 逾2300家

2019-03-26 02:23

康師傅「新高價」奏功 獲利躍增

2019-03-26 00:11

陸股低迷 北上資金撤離483億

2019-03-26 00:10

陸股解碼／光通訊食品 可布局

2019-03-26 00:10

大陸智慧機均價漲 走向中高價位

2019-03-25 23:29

大陸唯一面向台資獎項 30家江蘇台企獲頒「紫峰獎」

2019-03-25 18:58

康師傅發布2018年財報 去年獲利增35.4%

2019-03-25 18:13

用AI養豬？這家公司員工30人 要顧大陸7億頭豬

2019-03-25 16:08

縣長在大陸拚經貿出路 陸商在南投上門簽2億MOU

2019-03-25 15:28

這家公司有祕技！讓阿里、騰訊斥資24億元投資

2019-03-25 15:15

捷豹控中企侵權 罕見在中國勝訴

2019-03-25 12:29

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15

人行：貿易談判有進展 支撐人民幣匯率穩定

2019-03-25 10:18

梅嶺古鎮養殖優 發展海灣特色

2019-03-25 02:00

一帶一路 閩茶出口續升溫

2019-03-25 02:00

廣州建設投資 逾3千億人民幣

2019-03-25 02:00

陸衝刺5G 下步推進商用部署

2019-03-25 02:00

康碩3D廠 將在四川德陽投產

2019-03-25 02:00

中國宏橋獲利逆勢增

2019-03-24 23:57

「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

2019-03-24 23:42

台企聯新會長 3人掀世代之爭

2019-03-24 23:38

大陸．資金．對策／境外公司被認定為台灣納稅居民分析

2019-03-24 23:24

雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57

陸企名人堂／腳爬客 用3把耙子挖到地質科普金礦

2019-03-24 13:46

陸科創板新貴 背後「影子股」現形

2019-03-24 00:37

昆山兩岸交流基地 授牌

2019-03-24 00:35

陸擬再放寬外資金融准入

2019-03-24 00:35

庫克：感謝中國打開大門

2019-03-23 23:09

科創板首批受理名單出爐 晶片業者大贏家

2019-03-23 23:08

大陸本周起個人也能買地方債了

2019-03-23 21:44

陸官方：正在研究進一步放寬外資金融機構准入條件

2019-03-23 18:28

北京瞭望／房地產稅的疑問與去向

2019-03-11 23:20

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31
看更多

熱門文章

雙胞胎長相完全不同 親子鑑定後發現同母異父偷人真相

2019-03-26 11:23

狂！新人婚紗照仿效「癡漢電車」 網笑：雙方家長能接受？

2019-03-25 18:52

湖北發現「寒武紀大爆發」化石庫 BBC：百年一遇研究

2019-03-25 17:59

江蘇化工廠爆炸事故 不排除罹難者「汽化」可能

2019-03-25 17:35

影╱穿和服參觀武漢大學櫻花被打 男委屈稱是唐服

2019-03-25 19:05

博鰲亞洲競爭力報告：台灣第2 領先星港 僅次南韓

2019-03-26 13:43

上海招牌「靈堂風」網友驚「上街如上墳 購物如奔喪」

2019-03-26 10:50

翱翔天際！再有40台灣青年進入大陸航空公司

2019-03-25 21:55

世代交替 台灣接班企業家博鰲亮相

2019-03-25 22:58

中共政治局常委汪洋：兵團是保證新疆穩定的「壓艙石」

2019-03-25 21:33

麻疹疫情突襲香港 有確診個案者到過台灣

2019-03-25 19:42

習近平會馬克宏 催速落實一帶一路

2019-03-26 00:14

標註台灣為國家 山東省銷毀803箱「問題地圖」

2019-03-25 21:44

明天博鰲「蕭李會」 半小時談經貿

2019-03-26 00:14

武漢大學賞櫻禁穿和服 男遊客遭保安暴打：我穿唐裝

2019-03-26 13:44

直播推中國民主化 陸生遭死亡威脅、經濟來源被斷

2019-03-26 16:13

真是他？雲南鄉官被爆 夜總會摟女坐大腿親熱

2019-03-26 15:44

陸面板龍頭 京東方2018年淨利驟降逾五成

2019-03-26 15:24

大陸智慧機均價漲 走向中高價位

2019-03-25 23:29

美國駐中共大使想訪西藏 吃了閉門羹

2019-03-26 15:06

鄭永年：中國推「一帶一路」是美國的退縮

2019-03-26 11:03

IT男網戀被騙300萬後跳河自殺 至死不知對方是男人

2019-03-26 10:43

曾寫萬言書批習近平 學者許章潤遭北京清大撤職

2019-03-26 15:15

「和媽媽在家吸毒」 24歲中國男星被逮當場認罪

2019-03-26 15:35

陸移民局：四月一日起可異地辦入台證

2019-03-26 14:54

康師傅「新高價」奏功 獲利躍增

2019-03-26 00:11

陸股低迷 北上資金撤離483億

2019-03-26 00:10

陸製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-26 16:31

中共力推對台「融合發展」陳明通警告：勿「因利失本」

2019-03-26 16:47

香港麻疹爆發 有確診患者到過台灣

2019-03-26 00:14

氫能產業鏈 落戶兩江新區

2019-03-26 02:23

北京至青島 4月10日起 3小時可到

2019-03-26 02:23

北京退出一般製造業企業 逾2300家

2019-03-26 02:23

康師傅發布2018年財報 去年獲利增35.4%

2019-03-25 18:13

廚具放馬桶上！我現在40、50歲了 如何再做樓奴？

2019-03-26 16:08

大陸唯一面向台資獎項 30家江蘇台企獲頒「紫峰獎」

2019-03-25 18:58

李克強：中國一定能夠頂住下行壓力

2019-03-25 23:42

吸大麻十年記性變差才戒毒 有人連喝湯都要加大麻調味

2019-03-26 16:16

綠修法共識 兩岸簽政治協議 比修憲更嚴

2019-03-26 00:14

內蒙發生槍擊案 凶嫌殺害5人後被捕

2019-03-25 21:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top