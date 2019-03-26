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A股全線下挫 滬指失守3000點

2019-03-26 16:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

A股三大股指今天全線下跌，滬指失守3,000點，軍工類股集體重挫。

截至收盤，滬指收報2997.10點，跌幅1.51%；深成指收報9513.00點，跌幅1.95%；創業板指收報1630.19點，跌幅2.32%。這是三大股指連續兩日全線下跌。

盤面上，滬深兩市個股普跌，3029檔個股下跌，41檔個股跌停，僅食品飲料類股飄紅，國防軍工、通信、傳媒類股跌幅居前，分別跌5.57%、3.64%、3.29%。

安信證券分析，A股在快速的整體性估值修復之後，進入震盪階段，這反映市場的糾結，打破當前僵局很可能需要新的重要催化出現，關鍵變數是流動性預期及風險偏好，短期需要關注美股下跌風險。

國盛證券也認為，這波春季攻勢，大陸國內外共振、風險偏好提升最快的時候已經過去。後續市場波動將加大，海外尤其是美股劇烈波動將擾動A股市場。儘管短期A股壓力較大，但即使調整，幅度也不會太大，反而是機會。

長城證券指出，今年以來，A股上漲主要邏輯在於資本市場重新定位(股票質押風險化解、科創板推出)、減稅政策超預期等，A股估值全球來看仍具有吸引力，科創板在加速推進之中，減稅及寬信用政策有望帶來經濟和企業盈利回穩，外資、銀行理財、保障型基金等長線資金入市可期。

長城證券認為，短期A股波動主要源於海外資本市場的調整及連續上漲之後的內在調整需求，後續A股市場仍然可為。

長城資本市場滬指

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