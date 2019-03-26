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陸面板龍頭 京東方2018年淨利驟降逾五成

2019-03-26 15:24聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸面板龍頭京東方股價今重挫近5%。路透
大陸面板龍頭京東方股價今重挫近5%。路透
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大陸面板龍頭京東方25日晚間發布年報，2018年京東方營收人民幣971.1億元，年增3.5%，淨利卻驟降54.6%，由2017年的人民幣75.7億元降至34.4億元，公司股價今重挫近5%。

財新網報導，這是京東方自2015年來首次淨利出現下滑。京東方股價今開低走低，收報人民幣3.85元，下跌0.2元，跌幅4.9%。

京東方主營面板生產等業務。近年公司營收和淨利規模連續保持增長，2015年至2017年營收分別為人民幣486.2億、689億和938億元，淨利分別達16.4億、18.8億和75.7億元。

分季度來看，京東方2018年業績呈現「前高後低」的趨勢，第1季到第4季淨利分別為人民幣20.19億元、9.57億元、4.04億元和5,606.12萬元。

年報顯示，半導體顯示行業自2018年下半年進入調整期，智慧手機螢幕、平板電腦顯螢幕、筆記型電腦螢幕、顯示器螢幕、電視螢幕等五大主流市場需求不振導致全尺寸產品，特別是電視螢幕價格出現較大幅度調整，柔性AMOLED市場擴張未達預期、產能快速釋放讓市場競爭更加激烈。

京東方表示，進入2018年以來，由於市場供需變化，半導體顯示行業持續低位徘徊，主要產品價格競爭激烈；受市場環境影響，公司主要面板產品價格呈下降趨勢，整體經營業績比上年下降。為應對市場環境變化，京東方2019年將繼續實施物聯網轉型戰略，加快產線產品結構優化調整。

Sigmaintell Consulting的數據顯示，京東方已經超越LG Display，成為全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。2018年京東方的液晶面板出貨量最高，達3,730萬台，而LG Display緊隨其後為3,450萬台。此外，京東方2018年出貨5,430萬台電視面板，相比之下，LG Display出貨量為4,860萬台。

除了液晶面板，京東方也在致力於OLED面板領域。據悉，京東方已開始在重慶打造第三條6G柔性OLED面板生產線，月產能為4.8萬片。京東方計畫在新生產線投資人民幣465億元，主要生產用於手機、汽車和筆記型電腦應用的柔性OLED面板。

人民幣半導體物聯網

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