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北京退出一般製造業企業 逾2300家

2019-03-26 02:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京市以創新為動力，加快發展高精尖產業，2014年至2018年，北京市推動退出一般製造業企業2360家，實施41個智能製造重點示範項目。

新華社報導，北京北汽模塑科技有限公司等22家企業入選國家綠色工廠，北京經濟技術開發區入選國家綠色園區。在項目落地方面，北京市大力推動高精尖項目落地建設，推進奔馳純電動乘用車技術改造（亦莊）、中芯國際12英寸集成電路生產線、京東方生命科技產業園等一批重大高精尖項目實施，加快培育千億級航母企業，加速奔馳新能源汽車（順義）、中關村醫療器械產業園二期等42個製造業項目實現落地，同仁堂大興生產基地、八億時空液晶材料等24個製造業項目竣工。

北京市經信局副局長毛東軍說，北京市發佈了《北京市高精尖產業登記指導目錄（2018版）》，以正面清單形式便利高精尖企業登記註冊。北京市推動政策落地、謀劃產業發展，門頭溝區、石景山區、大興區分別配套出台了「高精尖19條」「石創10條」「興十條人才政策」；順義區通過推行新項目落地全要素評價、搭建會商平台，形成了「轉化快、手續快、開工快、投產快」的「四快」模式。

數據顯示，2018年，全市工業和軟件信息服務業合計實現增加值8323.6億元，佔全市GDP的27.4%，同比提高0.8個百分點。規模以上高技術工業勞動生產率達44.8萬元/人，規模以上工業萬元增加值能耗下降2.5%，質量效益持續提升。規模以上高技術製造業和戰略性新興產業增加值分別增長13.9%和7.8%。

北京開發區經濟

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