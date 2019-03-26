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江蘇「紫峰獎」 30家台企獲獎

2019-03-26 02:23聯合報 特派記者戴瑞芬／南京報導

第二屆江蘇省「紫峰獎」25日在南京舉辦頒獎典禮，今年共有30家台企獲表揚。圖為前...
第二屆江蘇省「紫峰獎」25日在南京舉辦頒獎典禮，今年共有30家台企獲表揚。圖為前副總統蕭萬長頒獎給納稅貢獻的台企。 記者戴瑞芬／攝影
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第二屆江蘇省「紫峰獎」25日在南京舉辦頒獎典禮，今年共有30家台企獲表揚。台企是江蘇對外貿易生力軍，全年納稅貢獻近人民幣400億元，今年獲頒納稅領軍企業獎的奇美化工總經理洪良義表示，「納稅金額不斷提高，也代表台企規模不斷壯大，兩岸共贏。」

紫峰獎是江蘇省授予台資企業的最高獎項，也是大陸各省區市唯一面向台資企業設立的獎項。

繼2016年首屆「紫峰獎」表揚後，今年紫峰獎設立六大類別獎項，分別就出口貿易、納稅貢獻、成長型企業、科技創新、現代服務業和青年創業企業，表揚領軍企業。

大陸各省市對台經貿合作，江蘇首屈一指，蘇台兩地貿易額超過兩岸貿易總額的五分之一，而台資企業功不可沒，2018年江蘇出口貿易超人民幣百億企業中，台資企業占比達40%；納稅貢獻全年近人民幣400億元，其中納稅超人民幣1億元的台資企業近60家。

其中，納稅貢獻龍頭企業可成科技（宿遷）年度納稅額近人民幣20億元，可成法人代表曾國憲透露，2008年設廠時出貨金額只有人民幣幾百萬，但十年後2018年營收已經突破人民幣152億元。

2018年蘇台貿易額442.30億美元，年增10.5%，截至2018年底，台資企業在江蘇投資超過2.7萬個專案，實際投資近780億美元，且總投資千萬美元以上專案超過6,200個。其中包括總投資30億美元的台積電南京晶圓廠，還有台達電子、富士康等高科技龍頭。

獲頒科技創新獎的福力旺精密機電董事長許惠鈞，上台領獎時拿出直徑只有4微米，比髮絲還要細的小彈簧，他說，企業發展越來越大，但產品越做越小，4微米小彈簧已經肉眼難見，這款微器械用於攝像頭、醫療儀器、健檢膠囊的關鍵零配件，更是智慧手機上不可或缺的關鍵組件，決定手機主機板的性能。而福立旺也是全球少數擁有專利技術公司。

江蘇是對台經貿合作大省，從蘇州的電子資訊、常州的汽車工業、南京新一代資訊技術、到鎮江新材料，台資企業遍佈江蘇。「紫峰獎」正是對扎根江蘇、表現卓越的台資企業公開獎勵，讓台商在江蘇投資有成就感，增強台商台企紮根江蘇、發展壯大的信心。同時，也引領在蘇台企加快轉型發展。

出席今年紫峰獎包括兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長蕭萬長，以及江蘇省委常委、統戰部部長楊嶽、副省長郭元強等。

人民幣台商蕭萬長

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