氫能產業鏈 落戶兩江新區

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



總投資達45.5億元（人民幣，下同）的「氫燃料電池發動機及其核心零部件製造項目」最近簽約落戶重慶兩江新區，年產能將達10萬套燃料電池發動機及電堆等核心零部件，達產後產值預計約430億元。 中新社報導，氫燃料汽車具有節能環保、行駛里程長、加氫速度快等特點。重慶市經濟和信息化委員會總工程師趙剛說，氫燃料汽車是汽車產業未來發展重要方向。眾多發達國家高度重視燃料電池汽車發展。重慶是中國重要的汽車製造基地，不僅有雄厚的汽車製造基礎，而且有豐富的工業副產氫、天然氣及頁岩氣製氫等燃料電池應用的資源。

重慶的長安、慶鈴等車企已啟動燃料電池汽車產品開發，中國汽車工程研究院正在推進國家燃料電池質量技術檢測中心的建設，已具有非常優良的燃料電池發展環境。

福建雪人股份有限公司（簡稱雪人股份）是一家製冷裝備與新能源裝備製造企業，2015年收購瑞典OPCON集團兩大核心業務（SRM和OES）100%股份，擁有先進的螺桿膨脹發電機技術和氫燃料電池空氣循環系統核心技術；2017年戰略認購氫能和燃料電池行業領先的水吉能17.6%股權。

雪人股份計畫將加拿大水吉能公司的燃料電池發動機技術、水電解製氫技術、加氫站技術以及氫儲能技術落地重慶。

此外，項目計畫三年內在重慶布局360輛氫燃料電池公交車，170輛氫燃料電池物流車、重卡和環衛車等車輛的示範運行；分期建設35座加氫站，完善重慶氫能源供應網絡。 雪人股份董事長林汝捷說，未來，雪人股份將以氫能產業核心裝備製造為基礎，與重慶物流、整車企業合作，共同打造千億氫能產業生態鏈。

趙剛表示，重慶將加快出台氫能產業發展指導意見和配套政策，積極推進氫能基礎設施建設和燃料電池汽車的示範應用。