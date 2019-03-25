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華為：參與大學研究年支出3億美元 還會增加

2019-03-25 18:03中央社 台北25日電

儘管美國向學術機構施壓，要求斷絕與中國電信設備製造商華為的聯繫。不過，華為表示，每年與大學的研究合作支出超過3億美元，未來不僅不會停止，還會增加。

美國政府提出刑事起訴，指控華為竊取美國技術，並違反美國對伊朗的制裁後，史丹福和牛津等多所精英大學近幾個月斷絕了與華為的聯繫，並拒絕接受華為的資助。

英國金融時報報導，華為董事徐文偉22日接受採訪時表示，這些大學面對「干涉」，「雖然他們認為與華為的合作是雙贏的，但他們暫停了合作」；他認為，「科學研究應該是人類共同的知識創造，不該帶有任何地緣政治標籤」。

徐文偉表示，華為對美國大學的投資中，有80%以上可被歸類為對基礎研究的「捐款」或「資助資金」，不附帶任何條件。華為不需要結果，也不需要所有權，也不要求學生在畢業後加入華為，「我們完全是開放的」。

他表示，華為提供的其餘研究資金被用於「關鍵技術或創新」的聯合研究，智慧財產權在有關各方之間分割。

一些具中國背景的研究人員認為，華為對大學的投資是基於公司發展的戰略目的。北京理工大學技術轉移中心副主任陳柏強說，「假如你有遠見，並投資於正確的項目，就會以很低的成本獲得巨大的回報」。

由中國政府成立的技術轉讓公司Dr Technology的諮詢意見表示，中國的基礎研究嚴重匱乏，華為投資大學研究項目比自己研發更符合成本效益。

北京捐款牛津

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