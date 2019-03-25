用AI養豬？這家公司員工30人 要顧大陸7億頭豬

2019-03-25 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



上海新創業公司睿畜科技，主要研究經營用AI養豬。大陸每年生產6.9億頭豬，產業規模約人民幣1.4兆元，是手機市場的三倍。照片／百度圖庫 分享 facebook 大陸每年生產6.9億頭豬，產業規模約人民幣1.4兆元，是手機市場的三倍。上海新創業公司睿畜科技，員工約30人，成立三年多只想做一件事：用AI養豬。

界面新聞網報導，睿畜科技，創始成員是新加坡南洋理工大學的幾位博士。CEO蘭嵩和CFO陳浩愷研究的是積體電路設計，首席科學家吳海玲則是專攻數學。他們幾乎都跟養豬沒有什麼關系，但在新加坡相識後，共同選擇養豬這項原始而傳統的行業。

睿畜科技僅30人左右的規模，成員來自電子、機械、軟體、計算、獸醫、畜牧等專業背景。他們已經在AI養豬的路上小有建樹，比如研發出AIoT養殖平台、可以精準測溫的生豬可穿戴設備，以及讓生豬身份不可篡改的智慧耳標。

除此之外，包括溫氏集團、牧原集團、新希望集團和天邦集團等大陸主要養殖集團都成為這家公司的客戶。2018年，這家公司還入選騰訊AI加速器，著重關注AI+產業的創業項目。睿畜科技也跟騰訊開始合作畜牧行業專屬的智慧網聯。

第一個提出要用AI養豬的人是CEO蘭嵩。他的父親曾從事畜牧業、飼料原料等相關工作，所以他從小就對這個行業耳濡目染。有一次，蘭嵩在新加坡創業大賽上，看到一個溫度計裝在嬰兒肚子上面測量體溫，他突然就有了創業靈感。「為什麼不把溫度計放在大型養殖動物，比如豬、羊、牛的身上呢？」

新浪財經報導，每年大陸約生產6.9億頭豬，每年每人要吃掉半頭豬。在北京、上海這些比較富裕的地方，豬肉消費會更多。大陸最大的養殖企業是廣東的溫氏集團，它去年的出欄量是2,200萬頭，但這還不夠北京一個城市的消費量。

另一方面，目前在養豬行業，物聯網及人工智能技術的應用幾乎一片空白，基本上大陸養豬還是靠大量的人力，行業效率低下。

「現在一個大型豬場的投資高達上億人民幣，豬，肯定是風口。」睿畜科技的創始人員說，他發現豬場飼料的運輸管道跟星巴克烘焙工坊的居然是同款管道。

行業對於新技術的接受度還需要一些時間。此外，產品的研發確實也非常難，不僅需要開發硬體、算法和軟體，還必須到豬場進行動物實驗。「但最近豬場的生物防控愈發嚴格，這也在增加動物實驗的難度。」蘭嵩說，AI養豬這件事，他們並不著急，會耐著性子繼續做下去。