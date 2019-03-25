親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

這家公司有祕技！讓阿里、騰訊斥資24億元投資

2019-03-25 15:15聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里和騰訊聯合斥資人民幣5.17億元（約新台幣24億元），投資發票數字化(數位化)領域的獨角獸「百望股份」，有利雲平台客戶提供票財稅、企業徵信、企業融資等全方位的綜合服務。

創業邦網指出，百望股份雖然成立僅三年，已獲得上千家集團客戶、30萬中小企業客戶的青睞，被工信部評為「2018年中國IT用戶滿意度——互聯網+稅務推薦品牌」，被科技部評定為中國獨角獸百強企業。百望股份已完成企業徵信大數據產品、供應鏈平台產品以及互聯網金融的產品布局。

將此家發票數字化領域的龍頭企業收入囊中，對阿里的新零售戰略、智慧製造升級、金融業務拓展，都將產生長遠的影響；而微信一直致力於將零散的C端用戶植入到To B場景，而發票作為財務報銷、企業入駐、公眾號留存粉絲的一個剛需入口，具市場前景。

2019年1月1日電商法正式實施，所有電商企業均應具備開票能力，而阿里巴巴為大陸最大的電商，每日處理上千萬筆發票，百望股份恰恰是這樣一家能夠解決企業發票開具及管理問題的公司，「互聯網+稅務」雲平台提供商，為大型企業客戶提供基於私有雲的端對端一體化涉稅解決方案，為小微企業客戶基於移動端的移動開票綜合服務平台。

和訊網報導，百望股份針對電商和新零售企業提供的高效便捷的自動化開票方案，消費者隨時隨地自助開票，系統與訂單直接連通，無須人工操作。

騰訊則是另一個運用。事實上，騰訊系的高燈科技，已經在交通運輸部路網監測與應急處置中心指導下，聯合各省市發行方共同打造ETC助手，全面推動高速公路ETC申辦、充值、開票的線上化，完善高速出行的閉環體驗。

而同樣隸屬於交通部的大陸收費公路通行費電子發票服務平台，正是由百望股份提供軟硬件支持並協助搭建的，據路網中心公布的數據，自2018年1月1日上線以來，平台註冊車輛已突破525萬，開具電子發票金額人民幣711億，可抵扣稅額達人民幣12.6億元。

大陸發票數字化獨角獸「百望股份」，以「互聯網+稅務」獨特性獲阿里、騰訊青睞。照片...
大陸發票數字化獨角獸「百望股份」，以「互聯網+稅務」獨特性獲阿里、騰訊青睞。照片／百望股份
分享

電商人民幣電子發票

相關新聞

縣長在大陸拚經貿出路 陸商在南投上門簽2億MOU

2019-03-25 15:28

捷豹控中企侵權 罕見在中國勝訴

2019-03-25 12:29

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15

人行：貿易談判有進展 支撐人民幣匯率穩定

2019-03-25 10:18

梅嶺古鎮養殖優 發展海灣特色

2019-03-25 02:00

一帶一路 閩茶出口續升溫

2019-03-25 02:00

廣州建設投資 逾3千億人民幣

2019-03-25 02:00

陸衝刺5G 下步推進商用部署

2019-03-25 02:00

康碩3D廠 將在四川德陽投產

2019-03-25 02:00

中國宏橋獲利逆勢增

2019-03-24 23:57

「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

2019-03-24 23:42

台企聯新會長 3人掀世代之爭

2019-03-24 23:38

大陸．資金．對策／境外公司被認定為台灣納稅居民分析

2019-03-24 23:24

陸銀引外資 開放五大領域

2019-03-24 23:23

中義簽872億經貿協議

2019-03-24 23:23

陸加碼基建 挺新能源車

2019-03-24 23:23

雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57

陸企名人堂／腳爬客 用3把耙子挖到地質科普金礦

2019-03-24 13:46

陸科創板新貴 背後「影子股」現形

2019-03-24 00:37

昆山兩岸交流基地 授牌

2019-03-24 00:35

陸擬再放寬外資金融准入

2019-03-24 00:35

庫克：感謝中國打開大門

2019-03-23 23:09

科創板首批受理名單出爐 晶片業者大贏家

2019-03-23 23:08

大陸本周起個人也能買地方債了

2019-03-23 21:44

陸官方：正在研究進一步放寬外資金融機構准入條件

2019-03-23 18:28

駁員工竊特斯拉機密 小鵬汽車董事長：相當不解

2019-03-23 17:06

聯電大陸子公司和艦可望登陸「科創板」 創多項紀錄

2019-03-23 16:17

陸股一周／風險偏好降溫 滬指力守3100

2019-03-23 13:37

長安、騰訊、阿里 合攻新能源共享汽車

2019-03-23 12:19

陸首家外資控股銀行 將成立

2019-03-23 03:21

和艦晶片申請科創板上式正式受理 台資第一家

2019-03-23 00:11

網紅鳳姐曾代言 虛擬幣吸金30億崩盤

2019-03-22 18:16

庫克2019春季大陸行 重點關注AR和教育

2019-03-22 16:19

北京瞭望／房地產稅的疑問與去向

2019-03-11 23:20

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

習近平沒見教宗...4個考慮與1個暗示

2019-03-24 23:43

中共陸軍200名將軍首次上考場 成績與升職晉級掛鉤

2019-03-24 21:58

兩岸領導人分頭拚外交 大而霸對上小而美

2019-03-24 16:27

雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57

江蘇化工廠爆炸604傷 官方定性工安「走過場」

2019-03-24 19:42

深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02

醫生「筆誤」致安胎藥變墮胎藥 31歲婦恐胎兒不保

2019-03-24 20:48

湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

昆山馬拉松開跑 台味十足

2019-03-24 23:57

台企聯新會長 3人掀世代之爭

2019-03-24 23:38

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

百萬特斯拉被幼女當畫布 父「霸氣做法」引爭論

2019-03-25 15:02

「任公職無罪」凌友詩拒繳罰款

2019-03-24 23:47

陸銀引外資 開放五大領域

2019-03-24 23:23

響水大爆炸後 中共出重拳「全面排查危險化學品」

2019-03-25 13:54

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

42歲單親父意外猝死 留自閉兒「10注意事項」有洋蔥

2019-03-25 15:18

走失狗一天內遭安樂死 港人批政府制度僵化、未審先判

2019-03-24 21:17

北京辦論壇…繞著美國轉

2019-03-25 00:32

五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02

「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

2019-03-24 23:42

少林寺藏經閣 佛門聖寶迎客

2019-03-25 02:02

愛妻白韻腦退化？ 謝偉俊不捨：只是記性變差

2019-03-25 13:04

友吃飯不付錢！他氣得放火燒三處房子 警：全燒錯

2019-03-25 14:44

滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20

為救輕生女子…湖南22歲消防員丟了命 數萬人為他送行

2019-03-25 14:12

大陸．資金．對策／境外公司被認定為台灣納稅居民分析

2019-03-24 23:24

加拿大中國留學生遭綁架 嫌犯持有電擊槍

2019-03-25 12:33

一帶一路 閩茶出口續升溫

2019-03-25 02:00

中國國台辦和中聯辦是什麼單位 一次看懂

2019-03-25 11:02

尋找投資商機 130多名重量級台商雲集南寧

2019-03-25 11:39

陸衝刺5G 下步推進商用部署

2019-03-25 02:00

陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15

傳染病中心何栢良表示 估計香港會出現第二波麻疹傳染病

2019-03-25 14:09

梅嶺古鎮養殖優 發展海灣特色

2019-03-25 02:00

廣東省長馬興瑞：拚大灣區主要城市1小時通達

2019-03-25 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top