這家公司有祕技！讓阿里、騰訊斥資24億元投資

2019-03-25 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



阿里和騰訊聯合斥資人民幣5.17億元（約新台幣24億元），投資發票數字化(數位化)領域的獨角獸「百望股份」，有利雲平台客戶提供票財稅、企業徵信、企業融資等全方位的綜合服務。

創業邦網指出，百望股份雖然成立僅三年，已獲得上千家集團客戶、30萬中小企業客戶的青睞，被工信部評為「2018年中國IT用戶滿意度——互聯網+稅務推薦品牌」，被科技部評定為中國獨角獸百強企業。百望股份已完成企業徵信大數據產品、供應鏈平台產品以及互聯網金融的產品布局。

將此家發票數字化領域的龍頭企業收入囊中，對阿里的新零售戰略、智慧製造升級、金融業務拓展，都將產生長遠的影響；而微信一直致力於將零散的C端用戶植入到To B場景，而發票作為財務報銷、企業入駐、公眾號留存粉絲的一個剛需入口，具市場前景。

2019年1月1日電商法正式實施，所有電商企業均應具備開票能力，而阿里巴巴為大陸最大的電商，每日處理上千萬筆發票，百望股份恰恰是這樣一家能夠解決企業發票開具及管理問題的公司，「互聯網+稅務」雲平台提供商，為大型企業客戶提供基於私有雲的端對端一體化涉稅解決方案，為小微企業客戶基於移動端的移動開票綜合服務平台。

和訊網報導，百望股份針對電商和新零售企業提供的高效便捷的自動化開票方案，消費者隨時隨地自助開票，系統與訂單直接連通，無須人工操作。

騰訊則是另一個運用。事實上，騰訊系的高燈科技，已經在交通運輸部路網監測與應急處置中心指導下，聯合各省市發行方共同打造ETC助手，全面推動高速公路ETC申辦、充值、開票的線上化，完善高速出行的閉環體驗。