鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



武漢東湖高新區數據顯示，網路直播平台鬥魚2018年收入突破人民幣40億元（約新台幣186.4億元），並計劃於今年內啟動赴美上市。去年3月，鬥魚完成E輪人民幣40億元融資，全部由騰訊獨家投資。

湖北日報報導，直播市場博弈的格局明晰，鬥魚和虎牙背後均是騰訊系，之前虎牙已在美國上市，鬥魚也上市在即。目前鬥魚有2億裝機用戶，按照其當前200%的增速，今年收入很可能會翻倍，衝刺人民幣80億元。

消息稱，鬥魚一直在備戰IPO，並初步計劃今年夏天赴美國那斯達克上市。目前，鬥魚融資總額已高達人民幣70億元，估值人民幣250億元，是湖北省首家估值超過人民幣200億元的本土互聯網公司。

在光谷新發展國際中心19至21層，鬥魚新辦公區剛剛完成裝修，300多名員工已陸續入駐。「地方不夠用了」，鬥魚直播負責人稱，公司現有2,200多名員工，之前在光谷軟體園有14層樓，還是裝不下。加上新發展大樓，鬥魚眼下的辦公區足足裝滿17層樓。

2014年，鬥魚直播橫空出世，在移動互聯網的風口上，一家創業公司引領了一個直播產業。此後，虎牙、熊貓、花椒、映客等多個直播平台雨後春筍般崛起，直播行業一度陷入「千播大戰」。作為湖北孕育的第一家互聯網獨角獸企業，鬥魚一直雄踞全國最大的直播平台。