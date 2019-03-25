陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸工信部部長苗圩今（25）日在中國發展高層論壇表示，由於老齡化進程加快，2012年起中國勞動年齡人口總量開始下降，勞動力成本也在持續快速地上升，中國製造的低成本勞動力的優勢已經逐漸削弱，必須找到新的發展路徑。他提到，在製造業發展上，政府要補位不越位、減少微觀管理和直接干預；推動產業政策向普惠化功能性轉變；全面放開一般製造業，全面推行准入前國民待遇和負面清單制度。

他表示，增強制造業技術創新能力，要進一步深化科技體制改革，健全以企業為主體的產學研一體化創新機制，充分發揮中小企業創新生力軍作用。要跨越從實驗室樣品到產業化之間的「死亡之谷」。

他稱，不能把新動能簡單理解為是培育發展新興產業。實際上，運用新技術、新業態、新模式改造提升傳統產業也是新動能。在大陸的製造業當中，傳統產業比率超過80%，改造提升傳統產業具有巨大的潛力和市場空間。智慧製造是發展方向，要大力培育發展新能源汽車、新材料、人工智慧等新興產業，培育一批先進製造業產業集群。

苗圩表示，大陸必須找到新的發展路徑，要做好四方面工作：一是增強製造業技術創新能力。創新是制造業高質量發展的核心動力。大陸製造業要實現向創新發展的轉變，還有很多工作要做，包括：進一步深化科技體制改革；健全以企業為主體的產學研一體化創新機制；發揮中小企業創新生力軍作用等。