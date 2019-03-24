「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

大陸國家主席習近平（中）與夫人彭麗媛當地時間廿三日離開義大利，前往摩納哥訪問。（歐新社） 分享 facebook

大陸國家主席習近平廿四日已離開義大利，前往摩納哥訪問。訪問義大利期間並未順訪梵蒂岡與教宗方濟各見面。不過，他與義大利總理孔特簽署共同推進「一帶一路」建設諒解備忘錄，還見證雙方簽署價值廿五億歐元（約新台幣八百七十億元）的經貿合作協議。

此外，義大利還返還七百九十六件中國文物藝術品，這是近廿年來最大規模的中國文物藝術品返還。

據當地媒體披露，在習近平訪問義大利期間，中義雙方署廿九項經貿合作協議或意向書，而這一數字未來可能隨著更多雙邊合作協議的簽署，被提升至兩百億歐元。據路透披露，雙方簽署的廿九項合作協議或意向書涉及基礎設施建設、銀行、貿易及旅遊等領域，其中十項是與義大利企業開展合作，其他則是與政府部門及公共機構合作。

據新華社報導，中義雙方代表廿三日交換關於中國流失文物藝術品返還的證書。這七百九十六件文物時間跨度長達五千年，器物種類多樣，總體價值很高。

據了解，這次文物返還歷經十餘年。二○○七年，義大利在該國文物市場查獲一批疑似非法流失的中國文物藝術品，大陸國家文物局追索返還。今年初，義大利法院最終作出向中方返還文物的判決。

報導稱，習近平訪義期間，雙方還簽署多份有關文化遺產的合作文件，包括防止文物盜竊、盜掘、非法進出境、過境和走私以及促進文物返還等。