雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



小米集團董事長雷軍，24日在微博上表示，小米9系列最近一周生產順利，預計月底能按計劃交付150萬支。

騰訊科技報導，近期小米9缺貨問題備受業界關注，雷軍在微博上多次表示，小米正在集中一切資源，加大小米9系列生產，希望使用者能夠理解，而這絕不是饑餓行銷。

雷軍曾談到過小米9產能為什麼上不來，主要是目前手機的鏡頭和模組生產良率非常低，不過他本人承諾，假如小米9首月供貨不足百萬支，就去工廠鎖螺絲。

對於小米9缺貨的事情，小米手機產品經理王騰之前的發言，曾引起用戶的不滿，王騰認為小米手機市場需求第一波熱度很高，所以會產生溢價，黃牛就會因為利益驅動搶貨，導致更加供不應求，但如果小米海量備貨，線下溢價就會不存在，線下就不願意賣小米，只靠線上賣就會產生巨大的庫存，可能會導致巨額虧損。

王騰解釋這些話，只是想向用戶說明，黃牛對小米的傷害和小米產能爬坡的困難，「海量備貨」是指iPhone那樣初期1000萬級別的備貨，小米9初期單月產能規劃百萬級，在業內已是很高水準。