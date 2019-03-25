康碩3D廠 將在四川德陽投產

2019-03-25 02:00 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



德陽旌陽高新區康碩西部基地，技術人員正在對3D打印機進行調試。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 本月底，落戶於四川德陽旌陽高新區、目前全球最大的工業級3D打印項目－康碩集團西部基地即將投產。這是該集團在大陸布局的五大分散式智慧製造基地之一，其餘4個分別在北京、寧波、鄧州、佛山。

康碩集團是大陸國家級高新技術企業，專注於工業級3D打印解決方案的開發，擁有逾百項業界領先的3D打印技術專利、軟體著作和專有技術，已形成集工業級高精度3D打印機生產、服務、研發、銷售、應用拓展為一體的行業領軍企業，案例廣泛應用於汽車、生物醫療、文化創意等領域。

康碩西部基地專案從最初接洽、到去年9月底簽約，10月初動工興建，再到如今即將投產，前後僅半年時間。

集團董事長劉斌表示，之所以選擇落戶德陽，正是源於當地高效廉潔的「德陽速度」。此外，德陽製造業實力雄厚，作為目前的高精尖技術集團，康碩可以更好地融入德陽的大環境，更便利地獲得上下游配套。

據了解，康碩集團西部基地2018年入駐德陽，整體建設周期3年，將打造成集研發、生產、應用、服務為一體，同時結合產業鏈配套、工業設計、工業雲服務和教育培訓的綜合性項目。項目以3D打印產業聚集群為核心，整合智慧製造、「互聯網+」等高科技產業的研發、製造、設計、培訓、金融等企業資源。

據悉，該項目建成後，將引進48套全球頂級工業級3D打印生產線，成為四川省及西部地區3D打印服務中心、製造中心、示範中心、展示中心、應用中心、培訓中心、市場中心和研發中心，極大地拉動德陽乃至四川省3D科技產業的發展。