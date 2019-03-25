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陸衝刺5G 下步推進商用部署

2019-03-25 02:00聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸工信部總經濟師王新哲表示，目前中國大陸5G發展進入衝刺階段，工信部將展開重點行業、重點企業試點示範，重點支持5G工業互聯網、智慧交通、智慧製造、智慧醫療、數位農業等領域應用。

香港信報財經網，王新哲透露，工信部下一步將重點推進5G商用部署，著力構建高速率、廣普及、全覆蓋、智慧化的新型基礎設施；加快5G在教育、醫療等公共服務領域的融合應用；推進5G網路基礎設施安全保障能力建設。

另外，工信部也會研究制定5G商用的配套政策，推進站址保障和共建共享；深化國際合作，打造開放產業生態。

聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶則認為，5G發展加快，未來超過一半的應用會在體現在商用上，率先出現的就是商業化支付。

楊元慶表示，未來會有愈來愈多的智慧終端出現，傳統基礎架構也會開始向智慧基礎架構轉變，各行各業通過增強智慧改進現有的業務流程和決策方式。5G還將促進智慧物聯網設備發展，工廠、醫院等將需要更多的智聯網終端和傳感器，這些終端所產生的數據改善流程，讓決策結果更加精準。

被問到未來哪兩個行業會與5G有最好融合，楊元慶說，隨着更多智慧物聯網應用出現，製造業生產力將提高，而教育也是另一使用5G較高的行業。

物聯網香港

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