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一帶一路 閩茶出口續升溫

2019-03-25 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建是大陸產茶大省，現進入春茶採收季節。圖為2016年武夷岩茶開採情況。 新華社...
福建是大陸產茶大省，現進入春茶採收季節。圖為2016年武夷岩茶開採情況。 新華社資料照片
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連日來，福建多地舉行風情濃郁的開春採茶儀式，中國大陸產茶大省福建進入開春採茶季。在「世界茉莉花茶發源地」福州，福州茉莉花茶傳承大師引導近千名茶農和遊客依循古制祭茶祈福。在「中國白茶之鄉」福建省福鼎市，第八屆福鼎白茶開茶節拉開序幕，數百名茶界人士共謀茶業發展。

中新社報導，福建建設「21世紀海上絲綢之路」核心區的政策紅利，刺激閩茶出海熱度不減；標準化茶葉生產基地和食品安全可追溯體系令安全指數攀升，提升茶葉出口競爭力。

知名茶企春倫集團年生產量在365萬公斤以上，是中國大陸最大茉莉花茶生產企業。近年來，該集團在法國設立分公司，在俄羅斯、瑞士、美國建立銷售點，直銷多款歐美口味訂製茶。

春倫集團總裁傅天甫表示，福建推出系列扶持政策加快發展茶葉優勢特色產業，福州茉莉花茶入選中歐地理標誌互認產品清單，直接刺激了茶企「走出去」。春倫集團已逐步打開歐洲市場，今年在大陸國內市場保持增長的同時，將繼續拓展「一帶一路」沿線國家的市場。

包括春倫集團在內，多家福建茶企連年參加福建農業農村廳組織的「閩茶海絲行」活動，抱團往「一帶一路」沿線國家和地區行銷閩茶。去年，他們走進希臘、俄羅斯、哈薩克斯坦三國，在當地設立「閩茶文化推廣中心」，15家茶企共簽署茶葉經貿合同7.3億元人民幣。

目前，福建茶葉已出口越南、日本以及香港等56個國家和地區，尤其與「一帶一路」沿線國家和地區的茶葉貿易往來更加密切。

福建茶葉進出口有限責任公司總經理危賽明表示，過去歐洲嚴苛的茶葉檢測標準在一定程度上影響中國茶葉出口規模，但近年來，中國大陸建立有機茶園和無公害茶園，且質檢部門嚴把茶葉出口質量關，對歐洲茶葉出口持續升溫。

福建一帶一路

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