梅嶺古鎮養殖優 發展海灣特色

2019-03-25 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



地處閩粵交界的濱海小鎮梅嶺，曾是戚繼光駐兵抗倭之處，現大力發展海上養殖業。 中新社 分享 facebook 因為形如一枝倒掛梅花，地處閩粵交界、詔安灣畔的一個濱海小鎮得名「梅嶺」。600多年前，戚繼光、俞大猷曾於此駐兵抗倭。而今，這個古樸的抗倭名鎮以豐富海洋資源為基礎，大力發展海上養殖業，加以生態宜居環境整治，顯露出富美海灣特色現代小鎮的雛形。

中新社報導，福建省漳州市詔安縣梅嶺鎮林厝村，村民林海濱的漁船一大早出海，到牡蠣養殖所在海域，將一串串牡蠣幼苗綁上白色泡沫浮球，放入海上養殖籠中。林海濱表示，用繩子將牡蠣殼串起來平掛在泡沫浮球上養殖，是當前較為便捷的養殖方式。

梅嶺鎮三面環海，淺海灘塗12.5萬畝，以養殖與捕撈為支柱產業，已建成福建省規模最大的深水抗風浪牡蠣吊養基地。官方數據顯示，去年梅嶺鎮養殖業總產值達15億元（人民幣，下同）。

林海濱的牡蠣養殖面積有500餘畝，他所在的林厝村裡八成村民都從事牡蠣養殖及相關產業。「幾年前我還在廈門打工，看到牡蠣養殖的廣闊前景，就回到家鄉搞起牡蠣養殖。」雖然海上作業辛苦，但近年來林海濱牡蠣養殖的收成頗豐。

近些年，梅嶺鎮林厝村、臘洲村等地的養殖戶大膽探索，聘請水產專家和技術人員擔任養殖場技術顧問，將傳統的條石放養改為廢牡蠣殼附苗新技術吊養，獲得成功。目前，該鎮已有多家廢牡蠣殼附苗場，為當地養殖戶提供優良品種。

「只要你想賺錢，在村裡就有事幹。」臘洲村村黨支部書記商武乾說，去年村民人均純收入已達33000多元。在大力發展水產養殖的同時，梅嶺鎮不忘古鎮的歷史文化優勢與豐富的濱海旅遊資源。

梅嶺鎮南門村的懸鍾古城，是明清時期的東南海防軍事要塞。古城內，關帝廟始建於明代，六百多年來幾經修葺，香火旺盛，而果老山完整保留著數十處明代碑刻。梅嶺半島風景綺麗，名勝古蹟多，是濱海旅遊休閒度假勝地。

目前，該鎮計畫投資1.5億元，建設濱海文化休閒度假旅遊項目；整合開發周邊旅遊資源，發展民宿、農家樂等旅遊業態，打造獨具特色的濱海休閒度假旅遊鄉村。梅嶺鎮鎮長李學淵表示，一手抓產業興旺，一手抓生態宜居，著力打造富美海灣特色小鎮。