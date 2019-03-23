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駁員工竊特斯拉機密 小鵬汽車董事長：相當不解

2019-03-23 17:06世界日報 中國新聞組／北京23日電

特斯拉21日指控前華裔員工曹光植，涉嫌盜竊自動駕駛汽車機密技術，複製超過30萬份與自動駕駛儀源代碼相關文件，隨後突然請辭，加入被喻為「中國版特斯拉」的小鵬汽車。由於特斯拉年初宣布將在上海設廠，兩家公司在智能及新能源汽車領域可說是直接競爭對手。小鵬汽車回應，曹入職前後，公司並未發現存在特斯拉聲稱的違規行為。

綜合美國之音、BBC中文網報導，特斯拉在美國加州提訴，稱曹光植在離職前將超過30萬份公司文件，包括自動駕駛汽車的源代碼副本，上傳到個人的iCloud雲存儲帳戶。

曹光植自今年1月以來開始擔任小鵬汽車的「感知主管」（Head of Perception）。他在特斯拉任職期間是該公司自動駕駛儀團隊成員，是僅有的40名具有訪問該軟件源代碼權限的人之一。

小鵬汽車董事長何小鵬在微信朋友圈中回應，稱特斯拉創辦人馬斯克多次在公司內部提及小鵬汽車，要求相關團隊關注，「如果是用這樣的方式（訴訟）來表達（關注），我相當不解，用一個懷疑的、民事訴訟，通過打擊工程師的方式來進行？」

何小鵬還寫道，中美高端人才的流動在企業之間是正常行為，「但是用這種方式來降低人才流動，還不如思考如何提高企業的內部人才競爭力。」

然而，這已不是小鵬汽車的雇員首次因涉嫌技術盜竊而被告上美國法庭。最近一年，美國聯邦調查局（FBI）已兩度發起針對蘋果公司前華裔工程師的刑事訴訟，指控他們涉嫌竊取自動駕駛的專利信息，其中一位是小鵬汽車職員。

受雇於美國企業的華裔工程師或研究人員涉嫌盜竊商業機密，打算提供給中國的新雇主或回國創業，類似的指控在近一年來不於耳。在科技領域，美國對中國的戒心達到史無前例的高度，以致於有人認為，兩國已進入「科技冷戰」，且這場冷戰已超越了關稅和供應鏈的層次。

技術與人才是科技企業的核心競爭力，遊走在中美兩國的華裔工程師及研究人員與他們身上的經驗和技術，無疑是兩國企業爭搶的資源。同時，身處美中科技冷戰前線的他們正被用放大鏡審視。

特斯拉華裔冷戰

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