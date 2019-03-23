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和艦晶片申請科創板上式正式受理 台資第一家

2019-03-23 00:11聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

陸版「那斯達克」科創版開閘後，上海證交所昨（22）日公布第一波正式受理的9家申請科創板上市的企業名單，其中，和艦晶片製造（蘇州）是台資第一家，但最特別的，除了它是目前公布的受理情況的9家企業名單中，融資金額最高的一家企業；更是為9家企業中唯一的三年連虧申請者，創下上交所受理科創板第一家虧損企業的紀錄。

和艦晶片2001年11月在蘇州工業園區設廠晶圓代工，第一座8吋晶圓廠於2003年5月正式投產，總投資超過12億美元，最大月產量可達6萬片。目前和艦晶片是大陸晶圓代工產業創下最短時間內達成單月、單季損益平衡的紀錄保持者。

和艦晶片首次公開發行股票並在科創板上市的申請已獲上交所正式受理，融資金額人民幣25億元，是目前公布的9家企業名單中，融資金額最高的一家企業。

更特別的是，從淨利潤看，和艦晶片為9家企業中唯一的三年連虧申請者。

招股書顯示，和艦晶片扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤，截至2018年末，公司累計未分配利潤為虧損人民幣9億2,672.44 萬元。

和艦晶片指出，上市時尚未盈利及存在未彌補虧損，主要原因是公司子公司廈門聯芯前期固定資產折舊和無形資產攤銷太大，導致毛利率為負，且需計提存貨減值和預計負債所致。

21世紀經濟報導，券商投行人士指出，晶片製造屬於典型的資金密集型行業， 一條28奈米積體電路生產線的投資額約50億美元，20奈米工藝生產線高達100億美元。根據行業慣例，設備的折舊年限普遍較短，較高的投資金額和較短的設備折舊年限，導致晶片製造公司在投產初期普遍存在虧損情況。

專家指出，科創板定位最核心的一點是估值，估值一定要高，其次是營收。如果估值非常高，利潤不盡如人意，其實是符合科創板的定位的。這也是和艦晶片能在首波科創板上市登板出線的原因。

和艦晶片主要從事12吋及8吋晶圓研發製造業務，公司產品主要應用於通訊、電腦、消費電子、汽車電子等領域。

根據中國半導體協會發布的2017年中國半導體製造十大企業名單，在積體電路製造企業中，晶圓代工企業有中芯國際、華虹集團、台積電中國、和艦晶片和武漢新芯，和艦晶片在晶圓代工企業中排名第四。

和艦晶片申請科創板上式正式受理，是台資第一家。
和艦晶片申請科創板上式正式受理，是台資第一家。
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