陸首家外資控股銀行 將成立

2019-03-23 03:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ╱綜合報導



大陸金融市場對外開放又有重大進展，荷蘭國際集團（ING Group）可望獲准成立中國大陸第一家外資控股銀行。北京銀行21日晚間公告，經董事會通過，同意與荷蘭國際集團全資子公司ING Bank N.V.共同出資人民幣30億元設立中外合資銀行，ING Bank N.V.持股 51%，北京銀行持股49%，出資14.7億元。北京銀行股價昨日小跌0.01元，以人民幣6.27元收盤。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》稱，若最終獲得銀監會批准，這將是大陸首家外資持股比超過50%、絕對控股的合資銀行。

北京銀行公告稱，ING Bank N.V.是北京銀行的戰略投資者，也是該行最大單一股東和關聯方，目前為全球客戶提供銀行、保險及資產管理等服務，是荷蘭國際集團重要的業務單元，直接或通過下屬公司、控股公司面向全球客戶提供銀行和資產管理服務。

北京銀行稱，通過設合資銀行，將借鑒 ING Bank N.V 直銷銀行成功發展經驗，借助金融科技打造全新數位化銀行品牌，力爭成為積極回應並踐行中國金融開放相關重大舉措的標竿。

證券時報旗下新媒體《券商中國》指出，截至2019年3月，ING仍是北京銀行第一大股東，持股達13.64%。