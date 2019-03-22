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網紅鳳姐曾代言 虛擬幣吸金30億崩盤

2019-03-22 18:16世界日報 中國新聞組／北京22日電

鳳姐（取材自前瞻網）代言的虛擬幣是一場騙局。
鳳姐（取材自前瞻網）代言的虛擬幣是一場騙局。
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網紅名人鳳姐（羅玉鳳）去年四度在微博上代言虛擬貨幣BHB，該幣從去年12月初在微信群開始宣傳發售，僅三個月就宣告崩盤，其創始人已跑路，投資人損失超過人民幣30億元（約4.4億美元）。

華夏時報報導，上海一位「90後」微信投資人小剛表示，BHB崩盤其實是在今年1月25日就發生了，「這一兩個月我好像生活在地獄中。有些投資者甚至妻離子散，以避免牽連家人。」

在整個300人的維權群中，基本都如小剛之類的投資人，虧損的少則十來萬，多則三、五十萬，甚至上百萬，而且這批投資人的年齡大多是「80後」、「90後」。據群內投資人透露，炒作BHB的總人數超過2萬5000人，參與的資金超過30億元 。

據報導，BHB起底投資8000元（約1200美元），2018年12月2日在微信群宣傳，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天傍晚6時通過帳戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，後續提現到交易平台轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平台上提供分紅；24小時自由提現、經xbtc.xc平台審核後發放，提供銀行轉帳以及該平台使用USDT購買兩種認購方式。

另一名投資人李麗稱，基於高額分紅收益，很多微信投資人拉上親戚朋友做擔保，甚至不惜借高利貸紛紛將錢投入BHB中，坐等每天分紅收益。然而好景不長，BHB從發售時的1元猛拉到最高12元，最後跌至0.7元，然後這家杭州幣航公司直接將交易平台關閉，所有參與的投資人資金都被鎖住，長達兩個月都無法提現。

據報導，李麗透露，3月初杭州幣航的實際控制人李仁兵（微信名「大漠」）被投資人堵在公司維權時，自稱被黑莊割了，自己也沒錢，把自己的車和戒指賣掉來運營公司還帳，然後就逃走了，至今找不到蹤跡。

廈門、杭州、濟南的投資者21日已到當地公安去報案了，一些其他地區的投資人也準備向當地公安報案。

報導說，已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平台及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙，他還搞了其他4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤，加上BHB就是5個，現在這5個幣種都已崩盤，實際被套的投資人可能遠遠不止2萬5000人，被圈走的資金也遠遠不止30億。

微信公安人民幣
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