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港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

A股首例央企帶頭 *ST上普準備主動退市

2019-03-22 16:04聯合報 記者林宸誼╱即時報導

停牌近11個月的*ST上普，22日發布了一則令人吃驚的公告，將以股東大會方式主動撤回A股和B股股票在上交所的交易，並在取得上交所批准後申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。

這是A股歷史上首例主動提出退市的上市公司上海普天實控人為國務院國資委，公司是「根正苗紅」的央企，此次公司發起主動退市，也是對外發出一種信號，退市常態化將不分企業性質。

界面新聞報導，*ST上普審議主動退市議案的股東大會將於4月9日召開。根據相關規定，若議案順利通過，*ST上普將在4月30日之前，向上交所正式提出主動終止上市申請，申請被受理後，上交所將在15個交易日內作出是否同意的決定。

華爾街見聞報導，原本簡稱為上海普天在2015到2017年連續三年虧損，公司A股、B股股票已於2018年5月29日起暫停上市，且預計2018年年度經營業績為虧損。

根據上交所規定，若公司2018年扣非淨利潤為負值，上交所將在公司發布的2018年財報後15個交易日內，作出是否終止公司股票上市的決定。

由於上海普天根本沒有能力扭虧，因此今年退市將成定局。

根據公告的解釋，上海普天主動退市的原因，是「為保護投資者利益，避免退市整理期股價波動給中小股東造成影響」。

作為控股股東的普天股份承諾，若公司股東大會審議通過以股東大會決議方式主動終止公司A股和B股股票上市，普天股份為異議股東在內的其他全體股東提供現金選擇權，價格為A股每股人民幣6.74元；B股每股0.416美元。

每股人民幣6.74元的價格，較*ST普天停盤前的價格每股人民幣7.69元，有6.81%的折價。

上海普天股權結構。圖/*ST上普公告截圖
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上海普天。圖/公司官網
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