A股首例央企帶頭 *ST上普準備主動退市

2019-03-22 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



停牌近11個月的*ST上普，22日發布了一則令人吃驚的公告，將以股東大會方式主動撤回A股和B股股票在上交所的交易，並在取得上交所批准後申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。

這是A股歷史上首例主動提出退市的上市公司，上海普天實控人為國務院國資委，公司是「根正苗紅」的央企，此次公司發起主動退市，也是對外發出一種信號，退市常態化將不分企業性質。

界面新聞報導，*ST上普審議主動退市議案的股東大會將於4月9日召開。根據相關規定，若議案順利通過，*ST上普將在4月30日之前，向上交所正式提出主動終止上市申請，申請被受理後，上交所將在15個交易日內作出是否同意的決定。

華爾街見聞報導，原本簡稱為上海普天在2015到2017年連續三年虧損，公司A股、B股股票已於2018年5月29日起暫停上市，且預計2018年年度經營業績為虧損。

根據上交所規定，若公司2018年扣非淨利潤為負值，上交所將在公司發布的2018年財報後15個交易日內，作出是否終止公司股票上市的決定。

由於上海普天根本沒有能力扭虧，因此今年退市將成定局。

根據公告的解釋，上海普天主動退市的原因，是「為保護投資者利益，避免退市整理期股價波動給中小股東造成影響」。

作為控股股東的普天股份承諾，若公司股東大會審議通過以股東大會決議方式主動終止公司A股和B股股票上市，普天股份為異議股東在內的其他全體股東提供現金選擇權，價格為A股每股人民幣6.74元；B股每股0.416美元。