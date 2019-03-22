東風長安聯手阿里等 投資新能源汽車共享出行

2019-03-22 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



緊抓共乘及行動服務市場的快速增長，東風集團22日在港股公告，與中國第一汽車集團、重慶長安汽車、阿里、騰訊等訂立合夥協議，以有限合夥形式成立合資公司，投資以新能源汽車為主的共享出行產業。

截至下午2點，東風集團漲幅3.5%，報港幣8.38元。

A股長安汽車也於22日發出的公告，表示該合資公司投資者還包括蘇寧、騰訊、世嘉利等，合資企業投資以新能源汽車為主的共享出行產業。

長安汽車漲幅10.04%，報人民幣8.77元；蘇寧雲商漲幅2.51%，報人民幣12.67元。

根據協議，合資公司的總投資額為人民幣97.6億元（新台幣454.8億元），其中蘇寧出資人民幣17億元，持股比例17.42%；一汽、東風、長安各出資人民幣16億元，各持股16.39%股權。

阿里、騰訊、世嘉利、無錫飛葉共同出資人民幣22.5億元，持股比例36%。

東風集團在公告中指出，計劃抓緊共乘及移動服務市場的快速增長，滲入行動市場，而合資公司擬透過整合線上交通平台、線下共乘及行動營運、資產管理公司、大數據中心，連繫消費者與汽車製造商。