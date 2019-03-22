賣芭樂賺到15萬 郭董豪氣要退給燕巢農民

2019-03-22 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



首批600箱燕巢芭樂1小時內賣完後，鴻海集團董事長郭台銘21日晚間在臉書發文，表示結算後賺到新台幣15萬元，內部開會決定要全部退還給燕巢農民鄉親，希望明天（22日）就能退到他們手中。

郭台銘親自拍了一段感謝燕巢農民鄉親的影片，表示經過結算後賺到新台幣15萬元，接到一位農民臉書感謝鴻海採購，農民還秀出芭樂種植產地，他覺得農民實在很辛苦，內部也開會決定既然賺錢，給員工吃已賺到了健康，這15萬元將退給農民鄉親。

郭台銘也再次感謝燕巢農民鄉親，芭樂非常好吃，還不夠賣，希望下次有更大金額及數量的採購。

郭董粉專也舉辦留言活動，要粉絲猜「霸氣總裁在影片中要還給農民多少錢？」，留言寫下正確答案，郭粉們可抽一箱10公斤燕巢芭樂，共計100名，時間只到22日13時。

郭董小編也留言解釋，採購時產地價格30元，果菜市場價格36元，鴻海的採購價38元，需符合檢驗標準，不會過高，但也會給出較好一點的價格要求品質，以引導市場良性發展。目前芭樂沒有供不應求的問題。