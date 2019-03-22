中移動一天賺14.7億

2019-03-22 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國移動昨（21）日公布2018年財報，去年營收人民幣7,368億元，年增1.8%，淨利人民幣1,178億元（約新台幣5,442億元），年增3.1%。

大陸三大電信業者2018年財報全數出爐，中國移動繼續蟬聯獲利王，每天賺人民幣3.2億元（約新台幣14.7億元）。中移動財報優於市場預期，但股價並不買帳，昨天股價下跌4.7%，收在港幣83.1元。

中國移動在總營收、主營業務收入及淨利，均遙遙領先中國聯通、中國電信。

數據顯示，2018年中國移動行動電話客戶總數為9.25億戶，淨增3,787萬戶；有線寬頻客戶總數為1.57億戶，淨增4,400萬戶。2018年，公司4G客戶達7.13億，手機上網流量年增182.1%。

中國移動在財報中表示，2018年中國移動積極布局「5G+邊緣計算」的智慧連接基礎設施，持續推進雲計算、大數據、人工智慧等新技術的規模應用突破。2019年將努力實現5G總連接規模突破20億個，通信服務收入良好增長，盈利規模同口徑穩中有增。持續推進5G網路試驗和業務應用示範，確保年內5G試商用落地。

中國移動宣布，楊杰自昨天起出任公司董事長。楊杰表示，中國移動將堅持成為數位化創新的全球領先運營商目標，努力建設具有全球競爭力的世界一流企業。