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陸股解碼／資訊大消費 布局優選

2019-03-22 01:49經濟日報 沈宏達

A股反彈初階段告一段落，大盤進入技術壓力區，上證指數月初抵3,129點波段高點後，近兩周持續在3,000點上下震盪，短期均線多頭排列，21日上漲0.35%收3,101點，盤面貴金屬、軟體服務、券商等族群表現較佳。

近兩周A股主要指數橫盤整理，顯示選市不選股的最甜蜜期已過，考量指數報酬表現陷入震盪，後續行情應轉向尋求超額報酬，或可挑選適時換股操作的A股基金，於大盤出現整理回檔之際布局，或為震盪牛市更佳操作策略。

在尋求適合投資工具之餘，投資人也關心這一波漲勢到底是不是有基之彈？第1季財報即將公布，3月底進入業績預告的高峰，企業EPS下修可能牽動估值下調，不過今年第2季身處的是低基期、國際局勢轉佳，以及內部政策利多之有利背景，不確定性逐漸降低，搭配籌碼面、估值面偏多前提，待基本面回溫更可望帶來有力支撐。

選股策略看好非銀金融、資訊科技與大消費。券商受惠於股市交易量回復熱絡，以及科創板加速推進、股指期貨監管放鬆、增量資金鼓勵入市等政策；保險行業則是保單恢復正增長，低檔布局相對有利。資訊科技產業進入後3C時代，半導體是首選，成長動能將落在汽車電子與物聯網，熱門的5G在國際局勢抗衡下，各國對手積極追趕，目前看法持平。

大消費估值僅部分修復，受制於消費增速偏弱下還有逢低布局機會，預估零售銷售增速將在第1季季末觸底，可留意超市、電商龍頭及剛性需求的食品飲料行業。（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）

A股電商財報
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