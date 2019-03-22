騰訊去年獲利衝3,636億元

2019-03-22 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



分享 facebook 港股股王騰訊昨（21）日盤後發布2018年第4季與全年財報，去年營收人民幣3,126.9億元，年增32%，全年淨利潤人民幣787.2億元（約新台幣3,636億元），年增10%。

騰訊昨天收盤價港幣363元，下跌1.89%。

華爾街見聞報導，騰訊去年第4季淨利潤人民幣142.3億元，年減31.6%，是有史以來最大跌幅，騰訊在財報中表示，2018年第4季淨利潤減少，主要是附屬公司集資的相關非現金支出，以及例如易鑫、SEA及搜狗的首次公開招股的大額視同處置收益所致。

加上騰訊音樂向戰略合作夥伴發行普通股確認的一次性開支，以及反映對若干投資公司業績展望的調整及市場環境變化而計提的減值撥備所致。

證券時報報導，騰訊董事會主席馬化騰昨天表示，2018年9月底組織架構調整，並不是簡單的一個雲收入和介入，而是整個服務要從消費轉向產業互聯網，這是未來的一個大風口，這個大浪潮不能錯過，大陸互聯網進入下一階段，流量紅利已經不多了。

馬化騰說，未來會加強騰訊雲，AI和大數據整合，把解決方案提供給智慧產業。

科技網站虎嗅網報導，騰訊2018年9月底宣布組織架構大調整，因此第4季財報成架構調整完畢後的首個季度財報，但新組織架構所交出首份成績單並不好看，代表騰訊從C端向B端轉型過程中，正經歷痛苦與煎熬。

騰訊2018年第4季營收人民幣849億元，年增14.3%，增速在2015年第2季以來首次下降至20%以下。

其中第4季騰訊網路遊戲收入為人民幣241.99億元，與去年同期相比微降0.7%，該業務營收連續第2季衰退，遊戲業務對營收的貢獻率降至30%以下。

第4季騰訊廣告營收增長38%至人民幣170.33億元，增速為近年來新低。第4季受到金融科技和雲服務及影視產品業務驅動，騰訊其他業務營收年增72%至人民幣242.12億元。