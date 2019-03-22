兩岸城市對話／林千畬 建四地青年產業鏈

2019-03-22 01:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



台灣藝術研究院副秘書長林千畬 分享 facebook 日前在「高港青年論壇」上建議，打造「新世代粵港澳高雄＋」的大灣區青年產業鏈，以擴大深化四地青年文化交流為基礎，增進彼此的理解與互信，協助建立四地的青年經濟產業鏈。

借鑑粵港澳大灣區鼓勵青年創業就業的優惠政策，整合了高雄產官學資源，為青年創造更多創業就業的機會，並且推動高雄成為青年創業的孵化器和交流基地。