兩岸城市對話／林娜 挺台青創業生態鏈

2019-03-22 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



大陸全國政協委員林娜 分享 facebook 深圳應定位為「粵港澳大灣區台灣青年創新創業示範城市」，成為台灣青年赴大陸創新創業新型基地化、群聚化的升級版範例。

首先應建立支持台灣青年創新創業的生態鏈，打造「科技交流+創新大賽+項目輔導+成果產業化+科技金融」全過程的創新生態鏈。此外，採取參訪、實習、就業、創業階梯式發展，拓展對台青工作的深度。