兩岸城市對話／深圳引才 高雄拚讓人進來

高雄市長韓國瑜即將率團出訪港澳與深圳、廈門，極可能與深圳等城市開啟「南南合作」先聲。深圳是大陸成功轉型的創新城市之一。本報採訪學者、官員、移民、台商等，製作「深高城市對話系列」，從城市﹑人才、產業探討韓國瑜此行將擦出的火花。

3月4日高雄市兩岸小組第一次會議上，與會人士圍繞在如何發展振興高雄經濟的主題上，討論熱烈。當天受邀的兩岸小組成員深圳台商協會會長陳忠和發言時說：「我們應更在意如何把人留下來！」。

「貨出去、人進來、高雄發大財」，是高雄市長韓國瑜上任之初提出的市政目標，他這次出訪將觀摩深圳的科技創新、青年創業以及文化產業。陳忠和建議，高雄首先要讓「人進來」，帶動消費，讓市民有感，再聚焦招商引資這一塊核心。

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創造友善環境 提升引才品質

在陳忠和眼中，高雄的五星級飯店還不足，景點有限，能說好高雄故事的導遊也寥寥可數，「人如何留下來？」陳忠和描述，韓國瑜當場回應 「聽了後直冒冷汗」。 讓觀光客增加停留時間，是「人進來」的第一階段目標；第二階段吸引青年創業與高階人才落戶，才能夠提高城市的競爭力。

擔任高雄市府兩岸小組成員的淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，大陸最創新的高科技業都選擇深圳作總部，高雄市政府可以觀摩政府如何創造一個友善的投資環境，如何攬才、育才、求才，讓人才能留下來。

深圳特區報年初報導，深圳近年來大力推動人才強市戰略，不斷在人才政策、服務、環境等方面加強創新，提升引才聚才的品質，增強人才推動發展「源動力」。

十年前，深圳就在全球推出「孔雀計畫」，吸引海外人才回流。資策會﹙MIC﹚資深產業顧問陳子昂表示，「孔雀計畫」除了依照學經歷不同，以及創業項目發展潛力，給予海外人才人民幣百萬元到千萬元的創業基金外，還提供一系列租房、買房補貼，因此孕育出通信設備商華為和中興通訊，以及騰訊控股和全球最大無人機企業大疆創新科技（DJI）等科技公司。

深圳市政府的官網上寫著：人才正是深圳發展的第一資源。1979年深圳僅有1名工程師和325名技術人員；2018年，各類人才總量已經超過510萬人。深圳人才局的最新統計資料顯示，2018年新增2,547人才；其中，「孔雀計畫」引進海外人才4,309人。陳忠和說，光是去年，深圳與人才引進有關的財政支出就達人民幣280餘億元。

大陸財政部3月16日公布最新的「引才」大禮：對在大灣區工作的境外（含港澳台）高端人才和緊缺人才提供補貼，免徵個人所得稅。

陸祭補貼大禮 瞄準台灣菁英

換句話說，到深圳工作的台灣等境外頂尖人才將享有免繳個人所得稅的優惠。

到深圳發展的育山科技協會執行長林琦翔說，與北上廣深等城市比較，深圳的落戶條件最寬鬆，因此容易吸引到各行各業的人匯集到深圳；搭配深圳引進人才的政策，人口紅利可以順利轉化為「人才紅利」。

深圳作家王國華去年底出版了有關深圳這個城市的新書，用個人體驗和細膩筆觸，撰寫初到深圳打拚的點滴，與在深圳生活的感悟 。七、八年前王國華決定在深圳定居，對人才有不同定義。他說：「人才不應該只侷限在高學歷、技術含量高的人身上。」

王國華認為，包括快遞小哥、清掃阿姨，都是城市不可或缺的一部分；當少子化的全球趨勢來臨，能夠吸引大量人口定居、生活的地方，就能為城市創造價值。從人口數來看，「深圳能夠持續吸引人來定居，必定有獨到之處」，王國華說。

他形容深圳「像充滿了危機感的富翁」，正如一個以塞車為常態的城市，到了農曆春節假期，因為外來人口返鄉顯得馬路空蕩蕩的，難免讓留在城市裡的人不安；直到過了農曆十五，返鄉人都回來了，城裡人心裡終於覺得踏實了，因為「有人就會有工作的需求，就會有生意，不用擔心賺不到錢」。

秀出獨特優勢 發展青創基地

在吸引台灣年輕的創新創業人才方面，深圳也有獨特優勢。深圳特區報報導，大陸全國政協委員、深圳國際控股副總裁林娜在剛結束的大陸全國兩會（人大、政協）中表示，問卷調查顯示，到深圳的台灣實習大學生有90%表達回來就業創業的意願，魅力可見 ；中芬設計園和賽格眾創空間兩個兩岸青年創業基地發展迅速，入駐的台灣項目和團隊累計近40個，另外還有前海夢工廠、星河．領創天下、各區青年創業基地等也紛紛積極推展台灣青年工作。

王國華在書寫深圳的新書中，引述了一段大陸知乎網友的話：「除夕那天晚上，微博上北京人在感嘆外地人走了，路上多麼通暢；上海人在秀外地人走了，路上多麼乾淨。」

深圳市政府的微博上則發了一路況視頻配上文字，「過去一年這裡留下了你的淚水和汗水，城市空了，心不能空，深圳等你回來」…。

除了攬才、求才，還要讓人留下來。身為深圳新移民的王國華說：「這段話深深觸動了我！」（系列二）