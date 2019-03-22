陸半導體進口3,120億美元 去年成長19%

2019-03-22 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



大陸去年半導體進口金額3,120.6億美元，增19.8%。 本報系資料庫 分享 facebook 中國大陸海關總署公布數據顯示，2018年大陸進口半導體數量為4,175.7億個，年增10.8%，進口金額3,120.6億美元，年增19.8%。

在出口方面，2018年大陸出口半導體數量為2,171億個，年增6.2%，出口額為846.4億美元，年增26.6%。

半導體產業是國民經濟和社會發展的先導性、支柱性行業，近年來中國大陸半導體產業快速發展，產業規模不斷壯大，2017年半導體行業的銷售額達5,600億元，比2012年增加一倍多。同時，核心技術取得突破，晶片設計水準提升2代，製造工藝提升1.5代，例如32、28奈米的工藝已能規模化量產。

在官方政策和產業需求的支持下，大陸半導體市場規模增長迅速，但同時也面臨高端產品對外依賴度較高、人才短缺及產業集中度不高等問題。大陸半導體的貿易逆差也在擴大，大量的依賴進口，顯示大陸國產替代空間巨大。

根據ICinsights的數據，2016年大陸半導體自給率僅10.4%，按大陸半導體產值測算，2020年的自給率可達15%，仍處於較低水平。從進口替代的角度來看，半導體自主化極為迫切。

大陸已是全球最大的半導體消費市場，國金證券研究所預估，2018年大陸半導體市場規模上看人民幣1.46兆元，約占全球半導體市場的一半，預估到2025年時，全球市場比重將提升至56%。

但中美貿易戰將影響大陸的半導體發展進程，由於美國及部分國家擔心大陸半導體發展將嚴重威脅其國家安全。美國總統川普正正透過貿易戰進行半導體技術的禁止授權，以及半導體產品、設備及原料的禁售策略，這將讓大陸半導體發展的路途更坎坷。