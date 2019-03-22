長三角12城 占陸整體GDP8成

2019-03-22 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中國發展研究基金會發佈「中國城市群一體化報告」。報告認為，在長三角、珠三角和京津冀三大城市群經濟增長對人口的吸納能力最高，穩就業要優先在三大城市群地區施策。

據大陸經濟日報報導，報告選取的12個城市群分別是京津冀、長三角、珠三角、成渝、武漢、長株潭、遼中南、哈長、關中、中原、海西及山東半島城市群。分析表明，2006年至2015年，12個城市群佔全國GDP的比重從70.56%上升至82.03%，年均增長超過1個百分點。所有城市群佔全國經濟份額的比重都得到了提升，反映出經濟活動向城市群集中的趨勢。其中，長三角、京津冀、珠三角三大城市群的經濟份額超過40%。

「這表明抓住城市群，就抓住了中國經濟的根本。」中國發展研究基金會秘書長助理、研究一部主任俞建拖說。

2018年末，大陸常住人口城鎮化率達到59.58%。按照國際經驗，到2030年我國城鎮化率可能達到70%。「就目前看，12個大城市群是人口居住增長較快的地方。由大城市、中等城市、城鎮聚集形成的城市群，在中國城鎮化發展過程中具有重要作用。五大發展理念的落實，也與城市群的發展密不可分。」中國發展研究基金會副理事長兼秘書長盧邁說。

盧邁分析說，在創新方面，國際經驗已經證明，人口集聚與經濟發展和創新密切相關。在協調方面，當前正面臨經濟結構轉型和動能轉換，在城市群內部先解決好城鄉和地區內部的協調，再帶動其他地區發展，是一個比較重要的現實選擇。

「在城市群中的投資效率更高。比如交通，很多人說高鐵等投資已經飽和，但如果從城市群快速交通、一小時通勤圈來看，交通還有很多需要發展的地方。其他相關基礎設施以及公共服務等，也需要進一步協調發展。」盧邁說。

在綠色發展方面，公共服務、能源利用等在城市群中可以更加有效。在開放方面，城市群發展越好，其開放度也越高。在共享方面，城市群內部能先做到共享，讓流動人口、農民工等能享受更好教育和醫療服務，才能幫助到其他地區。

俞建拖指出，城市不僅是簡單的空間概念，城市實際上是一種機制，是人類社會互動協同合作的方式。大城市以及以其為中心的城市群，因其規模經濟效應、集聚效應以及高水平的專業化分工，成為經濟活力的源泉和國家競爭力的高地。

「全球層面都有這個特徵，越聚集，增長越快。」俞建拖表示。在經濟活動向城市群集中的同時，這12個城市群佔總人口的比重從61.12%上升到63.07%，增加了1.95個百分點。但是，中國人口向城市群地區的集中過程仍然緩慢，主要發生在長三角、珠三角和京津冀三大城市群。這三個城市群的人口佔比同期增加了2.54個百分點，高出12個城市群總體的人口份額增長。「報告」認為，這表明在這三個地區經濟增長對人口的吸納能力最高，穩就業要優先在三大城市群地區施策。