向「錢」行 9成白領慾跳槽

2019-03-22 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



一年一度的跳槽旺季已到，智聯招聘日前發佈「2019春季跳槽報告」顯示，在36448份有效問卷中，2019年春季超九成白領有跳槽意願，有74.03%的白領有跳槽行動，較去年的69.60%有所上升。有超3成白領反映公司有裁員，金融業和互聯網最為嚴重。

據香港文匯網，2018年中國 GDP 增速為 6.6%，高於預期增速6.5%，直接作用於就業市場的繁榮。輿論方面，「企業裁員縮招」的消息不絕於耳，且今年應屆大學生數量創新高，將達 860 萬，市場預期今年的就業競爭依然激烈。不少白領表示，新個稅並未普遍提升個人收入，升職加薪依然是主要目標。

調研數據顯示，2019年春季有74.03%的白領有跳槽行動，較去年的69.60%有所上升。其中，7.08%的白領已經收到offer，66.95%的白領正在求職中。還有19.66%的白領雖然心動了但還沒付諸行動，準備堅守崗位的白領僅佔6.31%。從行業來看，文化/傳媒/娛樂/體育、IT/通信/電子/互聯網、金融業的白領，在調研中選擇「已更新簡歷，找工作中」的比例最高。

調研數據顯示，超3成白領反映公司有裁員動作，其中金融業和互聯網行業是裁員比例較高的領域，表示企業有裁員現象的白領占比分別為39.82%和39.74%，從大數據看，這兩個行業在2018年均出現用人需求實際下降的情況。

調研數據顯示，白領們決定跳槽的根本原因還是「錢」，有64.22%的白領表示因薪酬不理想而跳槽，相比去年55.80%的比例有較大增幅。此外，企業發展前景不明、晉陞受限和福利待遇也是促使白領跳槽的主要原因。

相應的，在被問及跳槽最看重的因素時，有85.70%的白領選擇了「薪酬、福利」。想要留住人才，唯有真金白銀才能有力的吸引和留住人才，其次才是企業和個人的發展，看來求職者們也越來越務實，更加看重當下的直接利益，然後才會著眼於未來發展。

從行業來看，金融業的白領認為今年找工作的難度最大，求職信心指數僅為2.56。2018年，因為國內外經濟形勢的原因，金融業的招聘需求持續下降，這也加大了金融業白領換工作的難度。交通運輸行業也普遍求職信心不強，而蓬勃發展的教育培訓行業帶動了整個文體教育行業的發展信心，房地產行業依然延續火爆的行情，人才流動頻繁的同時，這個行業也持續釋放多元機會。