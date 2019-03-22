國際金融中心排名 上海穩坐第5

2019-03-22 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近期發佈的第25期全球金融中心指數顯示，前五名金融中心分別為紐約、倫敦、香港、新加坡和上海。上海連續第二年保持該名次，且評分有所上升，與前幾名差距縮小。

新華社報導，該指數由英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發佈，從營商環境、人力資源、基礎設施、發展水平、國際聲譽等方面對全球重要金融中心進行了評分和排名。

業內人士認為，上海國際金融中心建設的重心正從速度規模，進一步轉向了質量效益，金融業改革創新不斷深化。從原油期貨到金融法院，國際資管機構落地，科創板推出，一個更加完整、有序的金融行業生態圈正加速形成。

年初印發的《上海國際金融中心建設行動計劃（2018-2020年）》提出到2020年上海將邁入全球金融中心前列。2018年上海市國民經濟和社會發展統計公報顯示，上海金融市場交易總額達到1645.78萬億元，比上年增長15.2%，金融市場活力正進一步釋放。

上海市金融工作局局長鄭楊表示，上海在未來幾年將從擴大開放、深化創新、集聚資源、市場建設、防控風險5個維度持續發力。

本月初，中國證監會和上海證券交易所正式發佈「設立科創板並試點註冊制」相關業務規則和配套指引。中泰證券首席經濟學家李迅雷說，科創板推出的意義不僅是支持上海科創中心建設，更大的意義在於推動中國資本市場改革。

作為上海國際金融中心建設核心承載區，上海自貿區這片擴大金融業對外開放的「試驗田」，在去年推出了25條具體措施，覆蓋吸引外資金融機構集聚、便利外資金融機構落戶等6個方面。

目前，已有41家國際知名金融機構選擇上海自貿區作為註冊和經營地，註冊資本總額近5億美元。全球資產管理規模排名前10的已有9家機構落戶陸家嘴，在中國證券投資基金業協會獲得私募證券基金管理人備案的15家外資獨資資管公司有13家在陸家嘴。