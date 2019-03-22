南航涉疆航線 打通一帶一路沿線

2019-03-22 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為滿足市場需求，作為「東聯西出」國際航空樞紐的烏魯木齊空港將開通和加密中亞、西亞、南亞、歐洲等多條國際航線，打通更多「一帶一路」沿線城市和亞歐腹地的空中通道，方便「一帶一路」沿線國家的政治、經貿及人文各項交流。

新華社報導，南航新疆分公司市場銷售部副經理鍾斌表示，各大航空公司將於31日進入夏航季，屆時南航新疆分公司將進一步拓展「空中絲綢之路」，布局更多航線涉及中西亞區域。

其中南航將於4月1日起開通廣州—烏魯木齊—阿斯塔納定期航班，去程每周一、五執行、返程每周二、六執行，此航線的開通縱貫中國大陸，方便珠三角的旅客和新疆旅客往返哈薩克斯坦；6月18日，廣州-烏魯木齊-維也納航線也將開通，每周執行三班，這也是新疆直通西歐的第一條航線。

此外，烏魯木齊至莫斯科、烏魯木齊至聖彼得堡航線將在換季後于4月和6月相繼復航，實現每周四班；烏魯木齊至第比利斯航線將於6月4日起由每周三班加密至每周四班；烏魯木齊至台北航線也將於5月12日復航，每周兩班。

鍾斌介紹，隨著新航季航班計劃的逐步推行，南航將建起更為完善的國際航線網絡，南航涉疆航線達到101條，每天航班量超過222班次。