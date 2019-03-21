中國考慮不買波音737 MAX客機 中美貿易協議添變數

2019-03-21 17:19 世界日報 中國新聞組／北京21日電



中美下周將在北京舉行新一輪貿易談判，目標是4月底達協議。鑑於波音737 MAX客機接連發生致命意外，中國考慮把這系列客機從購買美國貨品的名單中剔除，這將可能會阻礙中美貿易談判的進度。此外，美國總統川普表示，美國去年對由中國進口產品加徵的沉重關稅將會維持「一段很長時間」。

本報系聯合報引述華爾街日報報導，美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤預定在下周一前往北京，與中國國務院副總理劉鶴會面，舉行新一輪貿易談判。劉鶴緊接著將於隔周回訪華盛頓，雙方期望在4月底前達成協議。

美聯社披露，中美雙方主談官員幾乎每天通電話溝通，討論的重點是協議中要加入何種執行機制，確保中方能履行承諾。彭博引述知情人士透露，部分華府談判人員擔心北京在貿易談判中食言。

南華早報20日引述知情人士報導，波音737 MAX客機本身列於中國中國購買美國貨品的名單上，以收窄與美國的貿易順差。但基於737 MAX客機近期出現安全問題，中方正考慮在名單上剔除這系列客機，或改為選擇購買波音其他機型客機。

報導指出，如果中方決定剔除波音737 MAX客機，或難以實現在未來六年收窄與美國貿易順差逾3000億美元的建議，甚至將會使中美兩國延後達成貿易協議。

對於中美貿易談判，是否因為波音737 MAX客機而生變，中國商務部及波音均拒絕評論。

另據中央社報導，美國與中國官員下周將在北京展開新一輪談判，川普在白宮告訴記者：「談判協議的進展良好。」

不過，記者問起取消對中國所課徵關稅一事時，他表示，「我們沒有談到取消它們（關稅）。我們談到讓它們維持一段很長時間，因為我們得要確定一旦我們達成協議，中國將會遵守。」