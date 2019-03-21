傳華為電視將於4月發布 目標年銷售1000萬台

2019-03-21 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



界面新聞報導，華為電視將於4月發布，目標年銷售1000萬台，華為電視將配備雙攝像頭，還有社交、遊戲等功能。

報導引述一位華為電視的供應鏈高層透露，華為電視將於下個月發布，55寸的螢幕供應商為京東方，65寸的供應商則是華星光電，代工方面，則是京東方收購的蘇州高創。

上述供應鏈高層表示，華為電視的目標是一年銷售1,000萬台，這等於說要成為目前電視行業第一名，華為電視可能會配備雙攝像頭，另外還有遊戲和社交功能。

華為要推出的電視的傳聞已久。早在2018年下半年，深圳一家電視公司的高層表示，華為的HR部門向他拋出橄欖枝，華為和旗下的榮耀品牌都有意進入電視行業。

據奧維雲網（AVC）推總數據顯示，2018年大陸彩電市場零售量規模為4,774萬台，年增0.5%。海信、創維、小米、TCL等品牌排名居前。

如果華為目標一年1,000萬台，意味將占20%左右的市占率，也將超越絕大多數的競爭對手。作為一個行業新手，華為的野心頗大。華為消費者業務相關負責人對此不予置評。

隨著5G逼近，手機公司進入電視行業已成為趨勢。許多業界人士分析，華為做電視的主要目的是在未來5G的環境下，智慧家居可以獲得互聯互通功能，爭奪更多場景的入口。

市場人士認為，不僅僅是家庭電視，華為將要拓展更多的商用電視領域。