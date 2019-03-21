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「四叔」發跡史！黃金神童→地產3劍俠 物業遍香港

2019-03-21 16:13世界日報 香港新聞組╱香港21日電

恒基地產主席李兆基，在《富比世》香港富豪榜排第二，旗下公司物業遍布全港，總資產值約2340億港元。香港01報導，由於父親經營金鋪，故自幼精通識別黃金之道，來港第一桶金就是依靠黃金買賣。

另據明報報導，「四叔」李兆基最傳奇經歷是，在1963年聯同已故友好郭得勝、馮景禧，創辦新鴻基企業（即新鴻基地產前身）大搞地產而發跡，「三劍俠」的稱號在香港地產界不脛而走。

不過1972年，新鴻基企業上市，「三劍俠」分道揚鑣，各自成立公司發展。香港01報導，「四叔」翌年創立恒基兆業有限公司，全力發展地產。「四叔」以收購舊樓起家，早於1950年代已開始於中、上環一帶收購。其後恒基除了收購舊樓，也併購農地，加上建樓後多會保留商場、車位或優質單位，令到四叔旗下公司物業遍布全港，數量不比便利店少。

據報導，1990年代起，「四叔」即成為國際知名富豪，1995年被美國《富比世》獲選為世界第七大富豪，資產總值65億美元；1996年躍升亞洲首富、世界第四大富豪，資產總值127億美元；1997年蟬聯第四富豪，同時為歐洲及亞洲首富，資產總值升至147億美元。根據《富比世》2019年香港50大富豪榜，「四叔」排名第二，總資產值為300億美元，僅次於長和系資深顧問李嘉誠。

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