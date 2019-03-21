電商衝擊 德最大零售商麥德龍也要退出中國

2019-03-21 11:41 世界日報 北京21日電



兩名了解情況的消息人士日前表示，德國最大、歐洲第二、世界第三的零售批發超市集團麥德龍(Metro AG)已啟動出售旗下中國業務的進程，邀請買家出價，估值可能在15至20億美元。

德國最大的零售商真要退出中國了？ 分享 facebook

路透引述消息人士稱，麥德龍計畫出售旗下中國業務的多數股權。麥德龍在中國擁有95家店面，並在北京和上海等大城市擁有不動產資產。

據報導，此舉是麥德龍全球重組計畫中的一部分。中國批發與零售業正在受到電商業者的衝擊。

另外兩名消息人士稱，麥德龍的中國業務估值也可能高達30億美元。報導指出，據三位消息人士稱，潛在買家包括蘇寧控股、物美和永輝超市。他們補充稱，高瓴資本(Hillhouse Capital)和貝恩資本(Bain Capital)等私募股權公司也在研究潛在交易。消息人士稱，房地產在麥德龍中國業務的價值中占一大部分，然而他們警告稱，各個買家與賣家對價格的預期有很大差距。

報導稱，麥德龍在德國的一位發言人稱，該公司在與潛在夥伴就中國業務的未來發展進行洽商，但對與潛在夥伴的交流細節或出售進程不予置評。

貝恩資本和蘇寧都不予置評。永輝超市與高瓴資本未立即回覆置評請求。打給物美的電話無人接聽。所有消息人士都要求匿名，因為交易談判未公開。

據之前報導，中國電子商務巨頭阿里巴巴集團正在與麥德龍進行談判，考慮入股後者在中國的業務。