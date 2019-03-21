登陸20年 Mister Donut揮別中國

2019-03-21 11:41 世界日報 綜合報導



第一財經報導，有著呆萌小獅子形象，陪伴上海市民20年的Mister Donut甜甜圈要告別中國市場了。

Mister Donut甜甜圈驚傳退出大陸市場 分享 facebook

該公司發出的公告顯示：本公司因業務調整，決定自2019年3月25日起停止在上海地區所有10家門市的營業，自本公告發布之日起，凡持有本公司發行的人民幣20元（約2.98美元）提貨券的顧客可以繼續在24日前在各店鋪內使用，並可以參加各項優惠活動。自25日起，可以將未使用的20元提貨券退還給本公司，本公司將按照提貨券票面金額以現金方式進行退還。

報導稱，據了解，上海地區10家門市是Mister Donut目前在中國的全部門店。消息來得突然，但似乎也在意料之中。最初由美國人哈利威諾克於1955年在波士頓創立的甜甜圈品牌Mister Donut，以超過半個世紀的高齡，在引領一段甜品風潮後，早已風光不再。

公開資料顯示，1971年，日本株式會社樂清(DUSKIN)公司將該品牌從美國帶到亞洲，40年時間裡該品牌在包括日本、泰國、南韓及台灣和上海擁有2000多家連鎖店，是日本甜甜圈第一品牌。

Mister Donut1999年進入中國市場，在上海襄陽公園開了第一家門市，當時上海的甜甜圈還不多見，Mister Donut以好看的外形、好味道和口感，一度引領甜甜圈風潮。

但好景不長，隨著消費端需求的升級和甜品市場產品更新加速、日益多元化，甜甜圈的處境越來越尷尬。

食品產業分析師朱丹蓬表示，從產業端角度來說，甜甜圈是一個比較老的呈現形式，從1950年代到現在，Mister Donut沒有在產品升級創新這塊下足功夫，導致其在整個新生代消費爆發後，其品牌老化、產品單一、不符合健康飲食的缺點就凸顯出來了。

他指出，從消費端來看，中國的餐飲、烘培、零食行業從2016年來已經發生顛覆性的變化，符合當下消費者需求的產品必須要滿足三個屬性：一是純粹的產品屬性方面要有優勢；二是情感屬性，要滿足新生代消費者情感聯想等需求；最重要的是大健康屬性，消費者對飲食中的糖、油、脂肪、熱量等因素與健康的關係認知越來越清晰，此一認知會驅動消費者選擇更健康的產品。

朱丹蓬認為，以上三個屬性，甜甜圈都不具備，被消費者拋棄是必然的。