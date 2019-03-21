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陸完善甲醇汽車產業 將加速體系建設和應用

2019-03-21 02:12聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部、公安部、生態環境部、交通運輸部、國家衛生健康委員會和國家市場監督管理總局日前聯合印發「關於在部分地區開展甲醇汽車應用的指導意見」，提出將加快完善甲醇汽車產業政策、技術標準，推動產業合理布局，宣誓將加快甲醇汽車製造體系建設並提高市場應用水平。

據新華社報導，「意見」提出，將鼓勵汽車及相關零部件生產企業通過技術改造完善甲醇汽車製造體系，提升甲醇汽車製造技術水平，開發甲醇乘用車、商用車、非道路工程車等車輛及動力機械；完善甲醇汽車生產基地建設，合理布局甲醇汽車生產；提升甲醇汽車專用零部件製造企業自主研發與製造水平，著力突破甲醇高效能量轉化機制、低排放控制、長壽命低成本耐腐蝕材料等共性關鍵技術，加快甲醇汽車科研成果轉化及產業化應用；推進甲醇燃料生產及加注體系建設。

同時，「意見」提出，將加快標準體系建設，加強甲醇汽車國際標準制定，支持相關行業協會、團體提出甲醇汽車、動力系統和標識標誌類國際標準制定項目。針對甲醇汽車特性及應用需求，組織制定甲醇汽車發動機技術條件、專用潤滑油等相關標準，持續完善甲醇燃料及加注體系標準。

此外，「意見」還提出，將鼓勵甲醇汽車應用，按照因地制宜、積極穩妥、安全可控原則，重點在山西、陝西、貴州、甘肅等資源禀賦條件較好且具有甲醇汽車運行經驗的地區，加快M100甲醇汽車的應用；鼓勵在有條件地區的公務、出租、短途客運等領域使用甲醇汽車。在鼓勵的同時，還將依法依規加強甲醇汽車監管力度。

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