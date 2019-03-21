親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

搶陸企獎勵旅遊 台灣參展創新高

2019-03-21 02:12聯合報 特派記者戴瑞芬／上海報導

外貿協會和觀光局攜手率團到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，20日舉行「台灣館...
外貿協會和觀光局攜手率團到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，20日舉行「台灣館」開幕。 特派記者戴瑞芬／攝影
分享
陸客團來台2016年起急凍後至今難回溫，但其中號稱「天團級」的陸企獎勵旅遊，並未銷聲匿跡，「一直都有，且一波接一波。」台灣佳安旅行社副總林莉如表示，VIP高價團的陸企赴台獎勵旅遊不但細水長流，而且「陸企連要到日本也指定台灣旅行社來辦」。

由外貿協會率團到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，20日舉行「台灣館」開幕。參展的包括佳安、麗緻、中旅等11家台灣旅行社和觀光飯店業者。

貿協TICC副主任林淑惠指出，雖然連續6年參展，但今年首度攜手觀光局，加上安益國際集團等17家台灣會展業者，總計有近百平方公尺、數十家展位的「台灣館」創下歷年來參展規模最大的紀錄。

參團家數規模創新高，主要是大陸獎勵旅遊市場潛力大。有別於觀光團或員工旅遊團，動輒數百、上千人的企業獎勵旅遊號稱「天團」，主要是直銷、保險、醫藥公司等，為了獎勵員工業績表現，不僅團費預算會高出觀光團2倍以上，而且被招待團員多具高消費能力。

往年來台獎勵旅遊的陸企，包括天獅、無限極、安利、克緹等都是大戶，一年比一年規模大，不過市場傳言，從2016年以後就不見蹤影。

佳安旅行社副總林莉如表示，其實陸客來台獎勵旅遊一直沒停過，只是往年動輒一來5、6千人的巨無霸團，改成5百人到上千人，分批來台，進行深度文化體驗。

她表示，光是去年佳安就接待BD中國藥業集團的台灣偶像劇之旅三百人團、還有美敦力中國的日本賞楓也指名非台灣辦不可。

佳安資深專案經理莊子誼表示，BD中國藥業集團去年4月辦獎勵旅遊，主題就是台灣偶像劇之旅，總裁帶團一下機就衝墾丁，從「我在墾丁天氣晴」，由台灣尾走到台灣頭，到彰化「那些年我們一起追的女孩」、到台北「我可能不會愛你」的日料亭、和「康熙來了」攝影棚，重溫台灣偶像劇的經典時光。

林莉如透露，今年3月廈門銀行獎勵旅遊，也有上千名團客到金門，要求高規格接待旅遊。甚至美敦力中國要辦到日本賞楓的獎勵旅遊，不要大陸組團社、也不要日本旅行社，就指名要台灣業者。

為什麼陸客團來台會退燒，而獎勵旅遊還能細水長流？莊子誼透露，以陸客參團後的回饋意見調查，「滿意度」高達99%，且每次成團後的「辦證度」高達98-99%，只有1%退件，表明陸客對台灣旅遊品質相當肯定，而吸引陸客的關鍵原因就是台灣的服務「細膩」到位，品質「有感」。

也因此今年到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，不乏有第一次報名參展的業者，來找商機。HomeHotel逸寬旅店經理高喬宇表示，參展第一天已經有大陸知名企業和組團社來詢問台灣文創旅遊的規劃，探詢進一步合作機會，對拓展大陸旅遊大市場感到樂觀。

陸客旅行社上海
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／深圳經濟奇蹟 高雄想追趕

2019-03-21 00:39

商湯合作 深圳打造國家AI重鎮

2019-03-21 02:12

東莞確保供電 砸50億建電網

2019-03-21 02:12

百強房企總資產 16年增76倍

2019-03-21 02:12

廈門新通道 高雄貨物銷莫斯科

2019-03-21 02:12

廈門工博會 台企參展占三分之一強

2019-03-21 02:12

陸完善甲醇汽車產業 將加速體系建設和應用

2019-03-21 02:12

浙江知識產權生態優化行動 啟動

2019-03-21 02:12

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／林琦翔：城市規劃 視野宏觀

2019-03-21 00:39

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／王國華 ：走過傳統 觸發創新

2019-03-21 00:39

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／張五岳：競爭力強 磁吸人才

2019-03-21 00:39

陸股解碼／資金熱潮…年中攀高峰

2019-03-21 00:37

富力地產去年獲利大增49%

2019-03-21 00:37

中興報喜 5G手機下季開賣

2019-03-21 00:37

又一國際傳統大廠將撤離深圳 千餘人被裁、兩年後關門

2019-03-20 22:31

王毅轟美攻擊華為 「不正常也不道德」

2019-03-20 17:52

拯救疲軟港幣 港撒10億美元穩市場

2019-03-20 17:00

Mister Donut甜甜圈驚傳退出大陸市場

2019-03-20 16:04

雷軍：小米9缺貨非玩飢餓行銷 紅米將成獨立品牌

2019-03-20 15:07

中國半導體展 久元秀人工智慧檢查機

2019-03-20 14:29

港生活費冠全球 都是樓價高、匯率掛鉤美元惹的禍

2019-03-20 12:38

中企收購 威仕蘭奶粉變中資

2019-03-20 11:24

東莞電商強 4月加博會善用優勢

2019-03-20 02:03

華立砸百億 投資防城港產業園

2019-03-20 02:03

瀾湄合作 雲南去年貿易額增7%

2019-03-20 02:03

中國旅遊集團總部 遷駐海口

2019-03-20 02:03

陸股解碼／三大類股看俏

2019-03-19 23:59

小米報喜 去年賺進400億

2019-03-19 23:59

中國電信5G投資 要砸419億

2019-03-19 23:59

共享單車押金 中國新規：申請當天退還

2019-03-19 22:48

加速年輕化 騰訊傳裁員10%中階幹部

2019-03-19 15:57

滬指收跌5點 3100關得而復失

2019-03-19 15:38

中國電信去年賺988.3億 增近14%

2019-03-19 14:47

茅台股價飆 市值破人民幣1兆

2019-03-19 11:28

中國港口收費 下月大調降

2019-03-19 11:26

人民幣中間價 上調26點

2019-03-19 10:15

滬指開市靠穩 石油股漲1%

2019-03-19 10:12

50城房價收入比 深圳買房最難

2019-03-19 02:11

普洱國際咖啡博覽會 成果豐碩

2019-03-19 02:11
看更多

熱門文章

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

2019-03-20 19:45

化這種妝被禁搭地鐵 女大生：我犯了哪條罪

2019-03-20 11:00

新華社也撿到槍？連罵小英3天「許給台灣什麼未來？」

2019-03-20 11:27

又一國際傳統大廠將撤離深圳 千餘人被裁、兩年後關門

2019-03-20 22:31

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43

港媒問選總統 韓國瑜未否定：未來再看吧！

2019-03-20 11:58

中國對馬的利用始於3400年前 隋唐時期傳至日本

2019-03-20 21:42

Mister Donut甜甜圈驚傳退出大陸市場

2019-03-20 16:04

接受港媒專訪 韓國瑜沒否定選總統

2019-03-20 10:38

一名小小長沙交警 7年竟能斂財4200萬 秒殺上市公司高管

2019-03-20 12:44

凌友詩在中國沒機會申訴？律師打臉陳宗彥「多念點書」

2019-03-20 15:06

大陸首次「四維航跡」試飛成功 可達智能化管理

2019-03-20 22:08

26歲「香港飛魚」杜敬謙 佛州受訓猝逝

2019-03-20 14:03

PWC報告 「京滬港穗深」是大陸最發達城市

2019-03-20 18:59

5G火車站後 大陸首個5G大學校園於上海啟用

2019-03-20 21:44

習明訪義 若不見教宗對方濟各將是打擊

2019-03-20 10:55

中國複製警犬 培訓時間從5年大砍剩10個月

2019-03-20 14:55

雷軍：小米9缺貨非玩飢餓行銷 紅米將成獨立品牌

2019-03-20 15:07

大陸要為全國10多萬旅遊廁所衛星定位 方便遊客如廁

2019-03-20 20:17

殷盼「習方會」？ 教宗方濟各清空所有行程

2019-03-20 17:54

最貴基建！「明日大嶼」估燒6240億 香港每人扛8.3萬元

2019-03-20 12:40

公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08

時隔5年 黃山最高峰蓮花峰重新開放

2019-03-20 18:30

前2月陸資來台減91% 台資對陸增64%

2019-03-20 13:50

又是未成年弒母！媽發怒疑摔死寵物狗 13歲兒砍死她

2019-03-20 14:57

真離譜！外賣送餐後 送餐員在樓梯間小便

2019-03-20 15:34

港生活費冠全球 都是樓價高、匯率掛鉤美元惹的禍

2019-03-20 12:38

孟宏偉妻指 有港商想誘她離開法國

2019-03-20 09:43

夫被拋屍鐵軌？婦凍遺體「追兇」12年 2次被勞改…不悔

2019-03-20 14:57

「美國機師」稱送大堆禮品 已婚婦付逾33萬仍收不到 覺受騙追討

2019-03-20 15:11

非洲豬瘟仍有疫情 中共農業部：已發生113起

2019-03-20 11:06

全球最貴信鴿 中國買家954萬天價購入

2019-03-20 12:48

環時：台美對大陸切香腸 陸應反制

2019-03-20 17:05

中共箝制思想祭新招 政治課找網紅教師背書

2019-03-20 17:02

紅色旅遊變調！遭私人收費 抗日將軍墓變高價景區

2019-03-20 12:48

中企收購 威仕蘭奶粉變中資

2019-03-20 11:24

山東前副省長貪汙「騙書畫」 判監14年

2019-03-20 10:06

四川羊肚菌種植 可望推廣亞塞拜然

2019-03-20 09:29

中國半導體展 久元秀人工智慧檢查機

2019-03-20 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top