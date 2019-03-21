搶陸企獎勵旅遊 台灣參展創新高

2019-03-21 02:12 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



外貿協會和觀光局攜手率團到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，20日舉行「台灣館」開幕。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 陸客團來台2016年起急凍後至今難回溫，但其中號稱「天團級」的陸企獎勵旅遊，並未銷聲匿跡，「一直都有，且一波接一波。」台灣佳安旅行社副總林莉如表示，VIP高價團的陸企赴台獎勵旅遊不但細水長流，而且「陸企連要到日本也指定台灣旅行社來辦」。

由外貿協會率團到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，20日舉行「台灣館」開幕。參展的包括佳安、麗緻、中旅等11家台灣旅行社和觀光飯店業者。

貿協TICC副主任林淑惠指出，雖然連續6年參展，但今年首度攜手觀光局，加上安益國際集團等17家台灣會展業者，總計有近百平方公尺、數十家展位的「台灣館」創下歷年來參展規模最大的紀錄。

參團家數規模創新高，主要是大陸獎勵旅遊市場潛力大。有別於觀光團或員工旅遊團，動輒數百、上千人的企業獎勵旅遊號稱「天團」，主要是直銷、保險、醫藥公司等，為了獎勵員工業績表現，不僅團費預算會高出觀光團2倍以上，而且被招待團員多具高消費能力。

往年來台獎勵旅遊的陸企，包括天獅、無限極、安利、克緹等都是大戶，一年比一年規模大，不過市場傳言，從2016年以後就不見蹤影。

佳安旅行社副總林莉如表示，其實陸客來台獎勵旅遊一直沒停過，只是往年動輒一來5、6千人的巨無霸團，改成5百人到上千人，分批來台，進行深度文化體驗。

她表示，光是去年佳安就接待BD中國藥業集團的台灣偶像劇之旅三百人團、還有美敦力中國的日本賞楓也指名非台灣辦不可。

佳安資深專案經理莊子誼表示，BD中國藥業集團去年4月辦獎勵旅遊，主題就是台灣偶像劇之旅，總裁帶團一下機就衝墾丁，從「我在墾丁天氣晴」，由台灣尾走到台灣頭，到彰化「那些年我們一起追的女孩」、到台北「我可能不會愛你」的日料亭、和「康熙來了」攝影棚，重溫台灣偶像劇的經典時光。

林莉如透露，今年3月廈門銀行獎勵旅遊，也有上千名團客到金門，要求高規格接待旅遊。甚至美敦力中國要辦到日本賞楓的獎勵旅遊，不要大陸組團社、也不要日本旅行社，就指名要台灣業者。

為什麼陸客團來台會退燒，而獎勵旅遊還能細水長流？莊子誼透露，以陸客參團後的回饋意見調查，「滿意度」高達99%，且每次成團後的「辦證度」高達98-99%，只有1%退件，表明陸客對台灣旅遊品質相當肯定，而吸引陸客的關鍵原因就是台灣的服務「細膩」到位，品質「有感」。

也因此今年到上海參展中國國際會展獎勵旅遊博覽會，不乏有第一次報名參展的業者，來找商機。HomeHotel逸寬旅店經理高喬宇表示，參展第一天已經有大陸知名企業和組團社來詢問台灣文創旅遊的規劃，探詢進一步合作機會，對拓展大陸旅遊大市場感到樂觀。