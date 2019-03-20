又一國際傳統大廠將撤離深圳 千餘人被裁、兩年後關門

2019-03-20 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



繼2018年三星、奧林巴斯等日韓跨國大型企業深圳廠關門後，另一家愛普生精工深圳公司也將關門。不過，日韓製造型企業搬離深圳，但更多的歐美研發企業則選擇在深圳設立創新中心，產業巨頭的變遷背後顯示深圳的「華麗轉身」，深圳城市產業結構和定位的調整效果明顯。

大陸證券時報報導，愛普生精工（深圳）有限公司成立於2011年5月9日，以手表製造為主營業務，但近日傳出撤離消息。一名員工稱，己經裁了1700多人了，自己都不知道出處是哪裡。

3月14日，愛普生中國通過官網發表聲明，確認愛普生精工（深圳）有限公司計畫於2021年3月底停產。但愛普生的回應未就此次撤離的原因做出說明。有報導稱，此次愛普生精工深圳公司關閉，主要原因是成本高漲加上銷售低迷，環保標準趨於嚴格，因此逼得國際鐘表巨頭不得不放棄深圳，另擇棲息地。

這一選擇與2015年，日本另一鐘表巨頭西鐵城解散位於廣州的工廠基本一致—人工成本的不斷攀升，加上環保標準的要求的提高，導致這些國際化大型企業也面臨著較大的壓力。因此，縮減生產規模、關閉產線甚至工廠成為了必然選擇。

深圳市政協委員、深圳市鐘表行業協會會長朱舜華分析表示，近幾年員工工資、保險等支出增大，整體勞動力成本在增加。另外一個重要的因素就是智慧手表的興起對精工愛普生這類石英表製造起家的企業的衝擊。智慧手表不只具有計時功能，還具有健康監測、運動監測等，這對石英表的衝擊比較大，對機械表的衝擊不大。

愛普生精工深圳公司關門後，廠房所在地將會如何處理呢？證券時報報導稱，「有人走就有人來，新來的大牌來不少」。2016年，美國手機晶片「一哥」高通公司在深圳的創新中心就正式開業。後來，蘋果公司又在深圳投資設立了研發中心。還有美國賽仕軟體在深圳建設「SAS智慧製造大資料創新中心」。今年2月，空中客車（中國）創新中心在深圳落成，這是其繼美國矽谷之後在亞洲設立的首個創新中心。空中客車CEO湯姆．恩德斯表示，中國市場對於空中客車的意義不只是銷售飛機，而是在工業領域的創新合作與深度融合。

觀察這些外商大咖們的投資路線圖，會發現：一是近兩年出走深圳的知名企業中，以日韓系企業居多，但進來的企業裡，又以歐美系企業居多。二是以前來深圳投資的多是製造業巨頭，如今雖然同樣是製造業企業，但在產業層次上有了質的提高，範圍也是涵蓋了電子資訊、航空、晶片等多個高精尖領域。三是以前企業在深圳投資多是自建廠房產線，建立公司也是生產、銷售一條龍，而如今的外商投資更傾向於建立創新或者研發中心。

投資圖譜的變化，本質上與深圳產業結構調整的路徑是一致的。在上個世紀80年代，憑著「三來一補」為主的勞動密集型輕工業的發展，深圳經濟迅速騰飛。那時的外商紛紛在深圳設立了很多代工企業，流水線、外來妹……成就了那個熱潮湧動的時期，成為外商投資的集體記憶。

到了90年代以後，深圳提出了「以高新技術產業為先導、先進工業為基礎，第三產業為支柱」的產業政策，深圳的高科技產業由此迅速崛起。外商中一些巨頭選擇在深圳設廠。深圳的工業化由此甚至越過了傳統意義上的從輕工業的初期階段，到重化工業的中期階段，直接進入高新技術為主的中後期階段。