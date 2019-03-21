廈門工博會 台企參展占三分之一強

2019-03-21 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019廈門工業博覽會（簡稱「廈門工博會」）暨第23屆海峽兩岸機械電子商品交易會（簡稱「台交會」）將於4月12日至15日在廈門舉行。目前已確定此次台灣參展企業逾100家，加上在大陸的台資企業，總共300家左右，約佔全部參展企業的三分之一。

新華社報導，19日在福州舉辦的新聞發布會上，廈門市政府副秘書長張權表示，廈門工博會（台交會）兩岸特色鮮明。活動由中國機電產品進出口商會、台灣區電機電子工業同業公會、中國工業機械聯合會和廈門市政府共同主辦，將圍繞兩岸產業合作熱點展開。他說，「無論展覽內容還是論壇主題設計，以及產業對接，都是為了推動兩岸共同合作，讓台灣企業率先分享大陸發展機遇。」

廈門市會議展覽事務局局長王瓊文介紹，目前已確定展位數約4500個，其中台灣企業展位約900個。本屆展會在機床設備、智能製造、橡塑工業、工模具等原有展區基礎上，新增了流體設備暨五金展區和軌道交通暨智慧物流展區等。本屆大會最新引入2019廈門智能網聯汽車展覽會，主要由汽車展和智能網聯相關產業展兩大板塊組成。

作為今年工博會的重頭戲，本屆「兩岸經貿論壇」繼續由組委會聯合海峽兩岸經貿交流協會、兩岸共同市場基金會共同主辦，以「智聯兩岸、智創工業、製造未來」為主題，深度剖析智能製造產業發展現狀，研討展望未來發展趨勢。

與此同時，今年工博會將圍繞當前兩岸產業發展新熱點新趨勢，舉辦2019兩岸智慧自動化產業論壇、2019兩岸新材料產業大會、海峽新經濟創投論壇等系列論壇活動。

本屆工博會組委會將與台灣區電機電子工業同業公會合作舉辦「海峽兩岸投資貿易對接會」，為台灣採購商、投資商與大陸廠商、項目方提供高效對接合作平台，預計有30多家台灣採購商、投資商和100多家大陸供應商、招商方等進場對接，主要涉及機械電子、儀器儀表、汽車配件等行業。

廈門工博會（台交會）已是海峽兩岸間規模最大的工業展，為密切兩岸產業合作搭建舞台。2018年舉辦的廈門工博會暨台交會吸引了1000多家企業參展、3萬多名境內外專業客參會，共享兩岸經貿合作無限商機。