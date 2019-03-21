廈門新通道 高雄貨物銷莫斯科

2019-03-21 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建漳州車務段19日表示，一趟由廈門海滄白礁貨場始發，裝有50個集裝箱共375.8噸貨物的中歐班列，18日順利抵達莫斯科。其中，兩個集裝箱內的貨物原產地為台灣高雄。

中新社報導，相關人士稱，這批台灣過境貨物順利發運，標誌著台灣至廈門至俄羅斯這條新物流通道開通，給台灣客戶增加了不同的物流選擇，實現「海絲」、「陸絲」結合。

來自台灣的這批貨物是沙灘車部件，貨物重量約28噸，貨值約40萬美元，是首批通過海運從台灣運送至廈門，再搭乘中歐（廈門）班列發往莫斯科。此前，來自台灣地區的貨櫃已成功經中歐（廈門）班列發往波蘭波茲南、德國漢堡。

廈門建發保稅物流有限責任公司表示，今年以來，中歐（廈門）班列建發專列已發運7趟出口班列，共計313個40英尺集裝箱。該公司現每周穩定開行班列，大力拓展貨源，力爭實現海鐵多式聯運在數量上的突破。同時，積極探索利用廈門地處「海絲」、「陸絲」交匯處的獨特地理優勢，將物流服務及供應鏈服務延伸至日、韓、東南亞以及台灣地區，打造「一帶一路」沿線國家和地區具有特色的物流通道。

為做好台灣貨物「海陸聯運」過境首次發往莫斯科，漳州車務段全力做好海陸聯運服務，從運力、價格、路線及運輸組織方面提供最大便捷。