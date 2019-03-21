百強房企總資產 16年增76倍

2019-03-21 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中指研究院19日在京發布《2019中國房地產百強企業研究報告》。報告顯示，房地產行業集中度加速提高，2018年中國百強房企市場份額升至58.1%。2014年時，百強房企市場份額不及35%。

中新社報導，中指研究院院長莫天全指出，三家機構對中國房地產百強企業研究已持續16年，期間，百強房企總資產的均值增長了76倍，從2003年僅27億元（人民幣，下同），到現在的逾2000億元，這個增長在其他的行業基本上是看不到的。

除總資產外，莫天全表示，百強房企16年來的營業收入增長48倍，淨利潤增長則達到69倍。從2018年的情況來看，報告顯示，2018年百強房企銷售總額、銷售面積分別達87239.1億元、66244.5萬平方米，同比增長33.2%和32.0%。銷售的快速增長與去年房企在三四線城市加大布局密切相關。中指研究院研發中心總經理白彥軍表示，2018年三四線城市佔全國銷售面積的比率為65%左右，二線城市佔比是在32.5%左右，一線城市只佔了2.5%。

2018年儘管市場陷入調整，特別是最後幾個月，房地產市場調整較大，但是三四線城市在前三個季度保持了較快增長，成為百強企業在銷售業績的主要來源。

2018年百強房企在三四線城市的銷售額佔比提高了4個百分點，達到了45%，同時，其在一線和二線城市銷售額略微有所回落。一反此前連續多年利潤率下滑的態勢，去年百強房企利潤率有所回升。

白彥軍分析稱，一方面是由於企業及時調整投資節奏，多渠道融資；另一方面是企業加快周轉提升運營效率，拓展盈利空間。報告顯示，2018年，百強企業淨利潤均值同比增長28.2%至64.4億元；淨利潤率、ROE均值分別為11.5%、17.2%，較上年分別提升0.2、0.9個百分點。