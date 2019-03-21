東莞確保供電 砸50億建電網

2019-03-21 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



南方電網廣東東莞供電局表示，該局今年大力推進電網建設，在去年大規模開展電網建設的基礎上，將投資超過50億元人民幣用於電網建設，保障東莞電力供應。

中新社報導，東莞是製造業名城，全市工業企業數量超過15萬家。2018年東莞市經濟保持中高速增長，隨著東莞經濟社會轉型升級的不斷加快，對電力的需求也大幅增長。

東莞供電局監測數據顯示，2018年東莞市供電負荷接連5次創新高，最高負荷1554.53萬千瓦，用電量突破了800億千瓦時大關。電力負荷的快速增長，急需一個穩定的輸配電網絡來傳送。

自2017年東莞供電局啟動「電網升級行動」等專項行動以來，電網建設步伐明顯加快。2018年電網建設投資38.85億元人民幣，主網工程投產13項，配網項目投產2307項，新建改造10千伏線路2551千米。東莞供電可靠性在中國52個主要城市中位居前列水平。

東莞供電局相關負責人表示，將在去年大規模開展電網建設基礎上，今年再投資超過50億元人民幣用於電網建設，保障電力供應。同時緊盯東莞市重點園區、重點項目建設，開闢綠色通道，配備客戶經理，「點對點」跟進東莞市政府248項重大項目的供電服務。