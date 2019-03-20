拯救疲軟港幣 港撒10億美元穩市場

2019-03-20 17:00 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



過往扮演著沈穩的香港金融市場，最近因中國投資壓力與美聯準會加息，使該國斥資10億美元，要穩住趨貶的港幣。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

過往各國投資客對香港金融市場的認知，都是「穩健」、「值得信賴」的正面評價，即便香港近期面臨美聯準會加息、中國投資增加，投資客不停以港幣購買中國股票，導致市場的港幣過多、有著貶值的巨大壓力；為了維持香港國貨幣穩定，香港金管會大撒10億美元買回港幣，目的是盯住美元，維持其投資客信賴度高的美名。

香港自1983年來，自視為東亞最令人信賴的金融重鎮，為了穩定吸引外商與投資客，港幣需與美元如膠似漆、波動率低的狀態，香港金管會得隨著美聯準會的動作起舞，一旦聯準會宣布生息，香港金管會也得照做，以求盯住美元。然而，3月發生中國投資增加與聯準會加息等壓力，讓2005年訂下的美元兌換港幣「7.75至7.85區間」恐失守，疲軟的港幣快飆破7.85元換一美元。

根據《彭博社》報導，美國銀行財務策略師曼恩指出，人民幣的走強，讓港幣疲軟到一個臨界點；因此，香港金管會按捺不住，決定動手干預貨幣市場，他們斥資10億美元，盡力買回港幣，試圖穩定港幣價碼。

不會變成金融風暴

這種強制干預市場的行為恐讓投資客質疑，香港經濟體還能否算是穩定，更令人想起1997年席捲亞洲的金融風暴，當時也是隨著一項貨幣重貶（泰銖），導致金融重鎮的股市樂觀情緒急轉直下，變成恐慌性拋售而導致關鍵貨幣貶值。

但是，據《金融時報》報導，專家認為，本次香港的救場問題不太需要過度擔憂，首先，香港內部仍有超過4300億美元的外匯存底，是目前流動港幣的7倍之多，底蘊仍在、不太可能崩盤；其次，香港被中國不少投資客與外商視為重鎮，他們無法否認中國還是與香港有太深的關係，考量到中國擁有世界最多的外匯儲備（超過3萬億美元），香港金融市場應該很快就能回歸穩定。

【更多精采內容，詳見 】