港生活費冠全球 都是樓價高、匯率掛鉤美元惹的禍

2019-03-20 12:38 世界日報 香港20日電



根據經濟學人資訊社（EIU）公布的最新調查，全世界生活費最高的城市由巴黎、新加坡和香港共同奪下。這也是這項調查進行30年來，首次由3個城市共同居冠。

高租金推升商品價格 港生活費冠全球 香港中國通訊社 分享 facebook

生活成本排名躍升3位

大公報報導，英國經濟學人資訊社19日發布2019年《全球生活成本調查報告（Worldwide Cost of Living）》。報告顯示，在全球133個具有代表性的城市中，香港生活成本由2018年的全球第4位躍升為榜首，與新加坡和巴黎並列第一。香港在上一年度排名為第4位，今年大幅躍升3位，超越瑞士蘇黎世。分析指，除匯率原因外，香港不斷上升的樓價，是商品價格上升的重要推手。

報導稱，與其他全球城市相比，香港在生活成本已經變得越來越昂貴，2018年，香港排名是全球第4位，5年前即2014年是全球第13位，10年即2009年是全球第28位。

報告指，此次調查有跟蹤不同類型的房產價格，但並不將其納入生活成本指數，因為在不同的城市選擇相同的住房是不可能的。不過，綜合香港房產價格數據和商品、服務價格數據分析得出，在香港，高租金確實會影響其他商品的價格，蘋果日報報導，香港餐廳租金一般佔經營成本四成以上，「就算食物成本唔係好癲咁升，但租金都升得好緊要」，食肆會將當中租金成本轉嫁消費者。在此情況下，市民外出用膳成本就會增加。

此外，過去兩年，多數全球貨幣兌美元走軟，港元則跟隨美元走勢強勁，成為影響排名的重要因素之一。這導致香港某些商品的價格上漲幅度比其他地方都要大。與此同時，新加坡的家庭公用事業費用由於市場競爭加劇而下降；如繼續保持類似漲幅，香港生活成本或不久後將超越新加坡。

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基礎設施瓶頸有待打通

報告指，生活成本是人們在決定生活和工作地點時會考慮的一個重要因素，且更高的價格反映出低水平的競爭。報告建議，港府在這些方面或可有所作為，通過某些措施一定程度降低香港生活成本，如更多打通基礎設施瓶頸，降低物流成本。