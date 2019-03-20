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中企收購 威仕蘭奶粉變中資

2019-03-20 11:24世界日報 北京20日電

中國乳業龍頭伊利集團宣布，正式收購紐西蘭乳業Westland的100%股權。威仕蘭是排在恒天然之後，紐西蘭第二大乳業。

陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了
陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了
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中資又一舉拿下國際知名品牌。伊利成功攜手Westland，是繼2014年投資人民幣30億（約4.5億美元）在紐西蘭建設生產基地及2017年生產基地二期揭牌後，在大洋洲又一擴大布局，也是伊利鞏固中國及亞洲乳業市場領先地位的重要里程碑。

據伊利公告，伊利集團旗下全資子公司金港控股收購紐西蘭Westland公司的100%的股權，股權總對價不超過2.46億紐幣（約1.7億美元）。

Westland品牌發展已有80餘年歷史，原奶供應暢銷全球40多個國家，特別的是，Westland在市場上有別一般乳業，在牛奶之外，獨特的差異化發展羊乳和乳酪品牌。市場分析，這兩個領域正是伊利的品牌弱點，因此預測在收購完成後，下一步伊利會上羊奶粉或者乳酪產品，有突破性的品牌拓展計劃。此外，市場分析伊利收購Westland也將在海外取得穩定、優質的奶源。

南方都市報報導，伊利進行國際化海外布局，在總結2018一帶一路建設工作時，集團定調過去幾年共建一帶一路完成了「大寫意」總體佈局，今後要聚焦重點、精雕細琢，繪製好「工筆劃」，在國際化進程中，推動全球乳業資源互補。

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